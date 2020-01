Paiporta aprova un pressupost social que aposta per la lluita contra el canvi climàtic

Connect on Linked in

Els comptes ascendeixen a 15.900.294,73€, amb un increment del 8,42%. El deute es manté a zero i creixen les partides de Joventut i programes per a la sostenibilitat. “Adoptarem mesures valentes per a lluitar contra el canvi climàtic”, afirma l’alcaldessa i regidora d’Hisenda, Isabel Martín

Sobre la base del treball portat a terme des de 2015, l’equip de govern de Paiporta ha aprovat aquest dijous en un ple extraordinari el pressupost per a 2020. Els comptes ascendeixen a 15.900.294,73, el que suposa 1,2 milions més que els últims aprovats, l’any 2018. Degut, sobre tot, a l’actualització de salaris i a la contractació de més personal per a millorar els serveis, així com a una previsió d’ingressos major per la bona marxa de l’economia, els comptes municipals s’incrementen un 8,42%.

Aquest augment es produeix mantenint el deute a zero, amb el període mitjà de pagament a proveïdors en xifres rècord, i amb les partides destinades a l’atenció de l’emergència social intactes després de l’espectacular increment de més d’un 60% iniciat l’any 2016, i que s’ha consolidat any rere any, mantenint els 335.000 euros de 2018.

És a dir, sobre la prioritat d’augmentar els recursos destinats a atendre aquelles persones més necessitades, l’equip de govern, format per Compromís i PSPV-PSOE, continua afegint més personal, més serveis, més programació cultural i de joventut, una major aposta per la creació d’ocupació i per la capacitació de les persones amb dificultats d’inserció laboral, així com per l’educació.

Els comptes per a 2020 estan, a més, en plena sintonia amb la declaració d’emergència climàtica a Paiporta, aprovada al setembre. Així, es destinaran 131.000 euros a programes de sensibilització i eficiència mediambiental, entre els quals n’hi haurà un destinat a implementar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).



L’Ajuntament també impulsarà, en aquest sentit, plans de millora de les vies públiques, un pla de l’arbrat enfocat a conservar i incrementar el patrimoni arbori i un programa d’estalvi energètic en l’enllumenat de vies, places i carrers. Així mateix, hi haurà pressupost per a impulsar mesures com el canvi dels cotxes de la Policia Local a la tecnologia híbrida i 100% elèctrica

Per partides, l’augment més espectacular serà per a Joventut, que tindrà un 93% més de fons per a activitats. Els comptes preveuen un increment del 47% en programes mediambientals i de sensibilització. L’increment per a promoció cultural augmentarà un 10%, i per a programació, un 34%, mentre que per a programes per a Persones Majors i Benestar Social la pujada serà del 7,5%.



També és remarcable el manteniment de les subvencions a entitats i associacions, a les quals se sumen InterAMPA, l’Associació de les Festes de Sant Francesc i una nova Associació de Mestresses de Casa. L’aportació a l’Associació de Comerç Local passa de 2.000 a 5.000 euros.

Més persones, més serveis



Els comptes per a 2020 són, en definitiva, els de la continuïtat en les polítiques d’atenció a les persones amb dificultats, i amb la justícia social com a objectiu. Incorporen, a més, la perspectiva mediambiental com un compromís inajornable per a cuidar el planeta. El pressupost es portarà a terme amb els impostos municipals congelats des de 2015, els comptes sanejats i sense deute amb els bancs.



Els comptes per a 2020 són, en definitiva, els de la continuïtat en les polítiques d'atenció a les persones amb dificultats, i amb la justícia social com a objectiu. Incorporen, a més, la perspectiva mediambiental com un compromís inajornable per a cuidar el planeta. El pressupost es portarà a terme amb els impostos municipals congelats des de 2015, els comptes sanejats i sense deute amb els bancs.