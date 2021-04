Paiporta bonifica totes les activitats i escoles esportives d’enguany

Connect on Linked in

Les persones usuàries no hauran de pagar des d’ara i fins a l’estiu. La Regidoria de Joventut i Esports ha impulsat la mesura per a promoure l’activitat física front a la pandèmia

L’Ajuntament de Paiporta bonificarà totes les activitats dels programes d’esport base per a xiquetes i xiquets i de manteniment per a adults del primer quadrimestre de 2021. La mesura es va aprovar en el ple de març a petició de la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, amb la finalitat de promoure l’activitat física front a la pandèmia, i va comptar amb el suport de tots els grups polítics de la corporació municipal.

D’acord amb les dades de diferents estudis, la pandèmia de coronavirus ha provocat una davallada en l’activitat física de les persones adultes del 24%, mentre que en el cas dels i les adolescents, el descens encara ha sigut més pronunciat, del 60%.

«La pràctica esportiva és un dret fonamental recollit en la Constitució i, a més, disminueix el risc d’infecció i hospitalització en cas de patir la Covid-19, entre altres beneficis per a la salut», va argumentar la regidora d’Esports, Marian Val. «Per això -va continuar-, proposem aquesta mesura, per a incentivar la pràctica esportiva», i com «una iniciativa tributària més dins de les competències municipals per a minorar els efectes de la pandèmia sobre la població».

Les activitats proposades pel Servei Municipal d’Esports (SME) de Paiporta per a aquest segon quadrimestre han estat condicionades per les mesures de contenció de la tercera onada del coronavirus, i s’han iniciat aquest dimarts amb totes les mesures de seguretat sanitària dictades per la Generalitat Valenciana. Des d’ara i fins al mes de juny, persones de totes les edats podran reprendre les seues activitats adaptades a les noves condicions i de manera gratuïta.

L’SME, així mateix, continua alerta per a continuar adaptant-se a les restriccions i les mesures que es prenguen per part de les autoritats competents en el període de desescalada. La premissa serà sempre fer compatible la promoció de l’activitat esportiva amb el compliment estricte de les mesures de seguretat per a, d’aquesta manera, reduir l’impacte perniciós de la pandèmia sobre costums tan saludables com fer esport.