Paiporta bonificarà fins al 95% d’impostos i taxes per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Paiporta ha impulsat canvis en diferents ordenances per a incentivar la instal·lació de dispositius d’energia solar fotovoltaica que suposaran un estalvi important per a particulars i empreses, que arribaran fins al 95% en alguns impostos i taxes municipals. La intenció del govern és, en paraules de l’alcaldessa i regidora d’Hisenda, Isabel Martín, “incentivar l’ús d’energies renovables com una de les ferramentes més efectives per a lluitar contra el canvi climàtic”.

Segons explica la dirigent paiportina, “un dels eixos centrals del govern de Paiporta és l’impuls de polítiques que afavorisquen alternatives respectuoses amb el medi ambient, que també són interessants des del punt de vista econòmic i de la sobirania energètica”.

El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha recordat que “dos terços de les emissions de gasos d’efecte hivernacle tenen el seu origen en la generació d’energia, per això és tan important donar suport des de l’Ajuntament a iniciatives encaminades a la sostenibilitat”.

La proposta de la Regidoria d’Hisenda se substanciaran en un 95% de bonificació en la taxa de llicències urbanístiques, i també en l’Impost de Construcció, Instal·lacions i Obres (ICIO) en aquelles actuacions que impliquen la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica, geotèrmica o aerotèrmica. Aquestes bonificacions no existien anteriorment.



També hi haurà un canvi en l’ordenança de l’Impost de Béns Immobles (IBI). En concret, en la reducció del 50% de l’impost per a particulars i un 25% per a empreses, ara s’inclouen també les instal·lacions geotèrmiques i aerotèrmiques, quan abans sols incloïa les d’aprofitament tèrmic. Aquesta reducció serà aplicable durant 3 anys des de la instal·lació dels sistemes d’energia neta. L’estalvi total de l’IBI gràcies a aquesta rebaixa no podrà superar el 50% del cost total de la instal·lació.

També hi ha millores en rebaixes i bonificacions de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a incentivar la instal·lació d’energies renovables a les empreses del poble. Així, quan abans es bonificava un 25% per a empreses amb aquest tipus d’energies, ara passa al 50% de la quota, amb un límit de 3 anys i sense que es produïsca lucre.

La proposta de modificació de les diferents ordenances es va aprovar en la comissió d’Hisenda i Administració General a proposta de la Regidoria d’Hisenda amb el vot favorable de totes les forces polítiques, i es portarà al ple del pròxim dia 30 de juliol.