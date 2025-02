Paiporta, Catarroja i Algemesí, els municipis amb més ajudes per vehicles sinistrats en la DANA

Paiporta, Catarroja i Algemesí són els municipis que més ajudes han rebut fins ara per part de la Generalitat per compensar la pèrdua de vehicles sinistrats en la riuada del passat 29 d’octubre.

Des del 16 de gener s’han presentat més de 80.000 sol·licituds, tant de manera telemàtica com en els punts d’atenció postemergència. Entre elles, destaquen Paiporta i Catarroja, amb més de 8.000 sol·licituds cadascuna, de les quals ja s’han pagat més de 6.800, amb un import total de 26,5 milions d’euros. Algemesí, per la seua banda, ha registrat 7.900 sol·licituds, amb 6.512 ajudes concedides, valorades en 12,3 milions.

En total, la Generalitat ha abonat més de 115 milions d’euros en ajudes directes i urgents, corresponents a més de 60.000 expedients resolts favorablement. Encara queden unes 20.000 sol·licituds en tramitació, que es pagaran en els pròxims dies si compleixen els requisits.

Les ajudes oscil·len entre 250 euros per a ciclomotors i fins a 2.500 euros per a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. La Generalitat recorda que per a rebre-les cal haver donat de baixa el vehicle sinistrat, però no és necessari comprar-ne un altre.