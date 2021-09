Paiporta celebra aquest dimecres el dia sense cotxe, dins de la Setmana Europea de la Mobilitat

Print This Post

Les activitats han començat amb una ruta saludable i la presentació dels nous carrils bici, i continuaran amb la passejada per a gent gran de divendres i la matinal de bicis i patins, diumenge

La Setmana Europea de la Mobilitat continua aquest dimecres a Paiporta amb la celebració del Dia Sense Cotxe. Durant tota la jornada, diferents trams de carrers del centre de la localitat quedaran lliures de trànsit rodat. Es tracta de La Font, Benlliure, Pintor Sorolla, Primer de Maig, Sant Roc, Doctor Cajal, La Pau i Constitució.



Aquesta acció es porta a terme a escala continental per a conscienciar sobre els beneficis d’un trànsit més pacificat, on la mobilitat a peu siga la protagonista. Un fet que encaixa amb el lema de la Setmana Europea de la Mobilitat d’enguany: ‘Per la teua salut, mou-te de forma sostenible’. Durant tota la jornada, el transport públic de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Empresa Municipal de Transports (EMT) i Metrobús serà gratuït.



Les activitats organitzades per l’Ajuntament de Paiporta a través de la Regidoria de Medi Ambient ja han començat, amb una ruta saludable pel poble i la presentació dels dos nous trams de carrils bici que es construiran de manera imminent a Paiporta, i que connectaran la localitat amb el futur anell verd metropolità.

Un d’ells unirà el pas elevat sobre les vies del metro cap a Picanya amb la rotonda de la CV-404, és a dir, a la carretera de València, i l’altre discorrerà per la carretera d’Albal. En total es construiran 2,8 quilòmetres més de vials per a la mobilitat sostenible, i la inversió total en aquestes infraestructures serà de 231.000 euros.



Després del dia sense cotxe d’aquest dimecres, l’activitat de la Setmana Europea de la Mobilitat a Paiporta continuarà divendres, amb la passejada per a persones grans, per a la qual és necessària inscripció prèvia al web paiporta.es/setmanamobilitat. També és necessari inscriure’s en la matinal de bicis i patins del diumenge, on està convocada tota la ciutadania.



D’altra banda, el consistori ha iniciat el sorteig d’un patinet elèctric a través del seu perfil en la xarxa Instagram. Per a participar, sols cal pujar una foto amb un mitjà de transport sostenible i mencionar a l’Ajuntament de Paiporta. També el diumenge se sortejarà una bicicleta entre les persones participants en la matinal de bicis i patins.