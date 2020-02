Paiporta celebra el Carnestoltes amb música i una “selva” que recorrerà els carrers del municipi

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Paiporta ha organitzat un any més la celebració del Carnestoltes, que tindrà lloc aquest dijous 20 de febrer, a partir de les 16.30 hores.

La festa començarà a partir d’eixa hora a cadascuna de les escoles i centres educatius de la localitat. L’alumnat desfilarà amb la companyia de batucades, l’amenització musical de la Unió Musical de Paiporta i la Banda Primitiva de Paiporta, i una “selva” de personatges inflables, visibles des de llarga distància, que eixiran des de cada centre i ompliran de música, festa, color i diversió els carrers de Paiporta fins al Poliesportiu Municipal. Durant el recorregut, aquesta tribu animal executarà coreografies i rituals amb què el públic participarà d’una manera activa.

La festa, pensada per a passar una bona estona en família, continuarà a partir de les 17 hores, a les pistes cobertes del Poliesportiu, on actuarà La Glüps Band, formació clàssica de guitarra, baix, teclats, bateria i veu que proposarà un repertori variat, pensant per als més menuts i menudes, i que inclourà versions de cançons de diferents dècades del pop i el rock dels Beatles, Paco Muñoz, The Clash o David Bowie entre d’altres. És una invitació en tota regla a la participació del públic, ballant i cantant, amb el carnestoltes com a marc de celebració per cinqué any consecutiu.