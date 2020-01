Paiporta celebra el Dia de l’Arbre amb plantacions i una exposició de cal·ligrames elaborats pels escolars

Connect on Linked in

La mostra recull, baix el títol ‘Tenim un arbre, tenim un tresor’, una part dels 669 treballs aportats altres tantes xiquetes i xiquets del poble. Alguns dels treballs decoraran papereres i contenidors





La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta es prepara per a celebrar el Dia de l’Arbre, que té lloc cada any a finals del mes de gener. Com s’ha fet anteriorment, l’Ajuntament ha optat per donar-li a la jornada un enfocament educatiu i de conscienciació sobre la necessitat de tindre cura del medi ambient. Així, ha convocat un certamen de cal·ligrames a totes les escoles del poble.

En total, han participat 669 xiquetes i xiquets amb els seus treballs elaborats a classe. Una mostra d’aquests treballs s’exposarà al Museu de la Rajoleria baix el títol ‘Tenim un arbre, tenim un tresor’. L’exposició s’inaugurarà el 31 de gener a les 11.00 hores, i es podrà visitar fins al 10 de febrer.



Una selecció dels treballs presentats a aquesta exposició passaran, a més, a formar part del paisatge urbà de Paiporta, ja que l’Ajuntament ha tingut la iniciativa de decorar algunes papereres i contenidors del poble amb els cal·ligrames aportats per les xiquetes i xiquets.

L’objectiu és, d’una banda, traslladar els missatges dels cal·ligrames a la ciutadania en general, a més de fer més amable l’entorn i aconseguir que aquelles criatures que hagen participat tinguen una major recompensa.

A més de l’exposició, l’Ajuntament i els centres escolars de la localitat han acordat portar a terme plantacions d’arbres als patis de les escoles, en les quals participaran l’alumnat, el professorat i operaris de la brigada d’obres de l’Ajuntament i de l’empresa pública de serveis ESPAI. El consistori ha oferit gratuïtament els exemplars que ha demanat cada centre, i la possibilitat de col·laborar-hi en la plantació.

“Per a nosaltres és fonamental acompanyar a les escoles en la transmissió del valor del respecte i la cura del medi ambient, i el Dia de l’Arbre ens pareix una magnífica ocasió per a que les xiquetes i xiquets expressen la seua estima pels arbres, éssers vius fonamentals en tots els ecosistemes que també formen part del paisatge i del patrimoni d’un poble com el nostre”, ha explicat el regidor de Medi Ambient, Pep Val.

“Volem agrair la participació de les escoles i dels centenars de xiquetes i xiquets en el certamen, donar-los les gràcies per la seua generositat i creativitat, i també els convidem a vindre a la inauguració i a visitar l’exposició”, ha finalitzat Val.