Paiporta celebra el Dia del Llibre Valencià i el Premi de la Conselleria de Cultura a la Llibreria La Moixeranga per la seua trajectòria

La Regidoria de Cultura acollia una vesprada literària dedicada a dones escriptores valencianes

La Biblioteca Pública María Moliner Ruíz de Paiporta organitzava en la vesprada de divendres passat ‘Veu de Dona’, una vetllada de lectura col·lectiva per dones escriptores valencianes amb motiu del Dia del Llibre Valencià.

L’acte enllaça així mateix amb el Premi 2019 a la trajectòria d’una llibreria, atorgat a la Llibreria La Moixeranga de Paiporta per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. L’entrega dels guardons i reconeixements tindrà lloc aquest dimecres, dia 20 de novembre, a la Biblioteca Valenciana, al Monestir de Sant Miquel dels Reis. “Des de la Regidoria de Cultura celebrem no només un dia com aquest, en el qual recolzem i donem visibilitat als llibres escrits en valencià i, especialment, als escrits per dones, que encara ocupen un espai molt reduït al món editorial. Celebrem també un premi atorgat a La Moixaranga per tota una vida dedicada a la difusió de la cultura a Paiporta i també fora del nostre poble. Estem, per tant, d’enhorabona i felicitem La Moixeranga per aquest reconeixement tan merescut”, ha afirmat Maribel Albalat, vicealcaldessa i regidora de Cultura.

Carme Manuel, Carme Morera i Tona Català, Teresa Broseta, Susana Gisbert, Rosa i Manola Roig, i Imma López han sigut les escriptores triades per a acostar els seus llibres i últimes publicacions al públic assistent. Amb les seues lectures han volgut trencar amb la roda que discrimina a la dona, celebrant la paraula.

“Aquestes dones escriptores valencianes ens han acostat a històries meravelloses i commovedores. Recuperar la vida de cent dones escriptores que a més d’escriure eren empresàries, científiques o empresàries; llibres que són actes d’amor i que humanitzen; sobre escriptores pioneres del segle XIX com Mary Shelley, o sobre xacres socials com la violència de gènere que es poden convertir en històries d’amistat. Hem pogut obrir boca amb xicotets fragments i ara és el torn dels lectors i lectores d’acostar-se al món del llibre valencià en femení”, ha afegit la vicealcaldessa.

L’acte, que va estar amenitzat per un trio de corda i vent de la Unió Musical, va comptar amb la presència de l’il·lustrador valencià Paco Giménez, recentment guardonat amb el Premi Nacional d’Il·lustració 2019. Giménez era l’encarregat d’il·lustrar en 2018 l’Auca de Paiporta, narrant de manera gràfica i lúdica episodis i personatges cèlebres de la història del poble.