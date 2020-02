Paiporta celebrarà el 8 de Març, Dia de la Dona, amb activitats enfocades a l’apoderament i la visibilització de la igualtat

Connect on Linked in

Els actes comencen aquest divendres i es perllongaran fins al 24 d’abril. “La lluita feminista és intergeneracional i transversal, i així la volem reflectir”, explica el regidor, Guillem Montoro





Les activitats organitzades per l’Ajuntament de Paiporta per a commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, comencen aquest divendres amb el tradicional ‘recreo-cross’ de la dona, per al qual ja estan obertes les inscripcions al poliesportiu. Així comença tota una programació que té com a eix central l’apoderament de les dones i la visibilització de la lluita per la igualtat.



“Des que començàrem a treballar la programació, vàrem tindre en compte que volíem fer visible tot el contingut que, de manera continuada, es fa a Paiporta de manera transversal amb una perspectiva intergeneracional, amb activitats per a totes les edats i públics”, ha explicat el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro.



El ‘recreo-cross’, una passejada fins a Picanya en la qual les dones paiportines s’uniran a les de localitats veïnes, anirà seguit la presentació del llibre il·lustrat de poemes ‘Vetlada poètica en femení’, un recull de poesia amb perspectiva de gènere realitzat per alumnes dels IES La Sénia i Andreu Alfaro, que tindrà lloc el 4 de març, just abans de la inauguració de l’exposició ‘Pioneres del feminisme en Espanya’, de Dones en Acció, al Museu de la Rajoleria.



Amb aquesta mostra, la intenció és “subratllar el llarg recorregut del feminisme al nostre Estat, i donar valor a totes aquelles dones que, des de fa dècades, han lluitat per les reivindicacions feministes”, explica el propi Montoro.



Per a la joventut, dins d’aquestes celebració del Dia de la Dona, hi ha preparat un taller de pòsters, al poliesportiu, el dia 5 de març. L’activitat forma part de l’Agenda Jove d’Hivern i va dirigida preferentment a joves entre 12 i 30 anys, tot i que s’obrirà a altres franges d’edat si no s’omplin totes les places. La inscripció es pot formalitzar al propi poliesportiu municipal.



Per al 6 de març es reserva l’acte institucional a l’esplanada de l’Ajuntament al migdia, mentre que de vesprada es lliuraran els premis Carolina Planells Contra la Violència de Gènere de Narrativa Curta, a L’Auditori, a les 19.00, acte que anirà acompanyat pel monòleg ‘By, bye feminity’, de Mage Arnal. Al dia següent, 7 de març, també a L’Auditori hi ha programat l’espectacle musical ‘Sobrepassades’, dins de les activitats d’hivern de la Regidoria de Cultura.



La Regidoria d’Igualtat ofereix també durant aquestes setmanes el taller-laboratori d’autodefensa feminista, en torns de matí i vesprada. La informació sobre els tallers i les inscripcions estan disponibles a l’adreça paiporta.es/autodefensadones



Paiporta acollirà també una sessió del projecte ‘Supera-t’, de la primera pilot de l’Armada Espanyola, Patricia Campos. L’activitat tindrà lloc el dia 11 de març a les 18.00 hores al poliesportiu municipal, i anirà seguida d’un partit de futbol, a les 19.30 hores. Per al dia 23 del mateix mes, hi ha programada una classe oberta del Grup de Teatre, Dones i Feminisme, a les 18.00 hores, a l’Espai Paiporta Conviu.



El projecte ‘Supera-t’ “persegueix transmetre, a través de la paraula i de l’esport, valors culturals i virtuts ètiques, així com influir positivament en el desenvolupament personal de les dones. Per desgràcia, és necessari seguir lluitant per donar espai i visibilitat a les dones en espais masculinitzats com l’esport”, ha descrit el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro.



El 25 de març tindrà lloc l’habitual minut de silenci de cada últim dimecres de mes a l’esplanada de l’Ajuntament (12.00 hores) i, de vesprada, es projectarà el documental ‘Mares de llet’, en una activitat organitzada de manera conjunta amb l’Associació Amamanta, a les 18.30 hores, a L’Auditori Municipal. L’acte comptarà amb ludoteca coeducativa per a xiquetes i xiquets de 4 a 11 anys.



Per últim, el 24 d’abril hi ha programada una ruta d’art urbà feminista per València a càrrec de Silvia Maiques Samarra, arquitecta de l’Associació Feministes de Carrer. Les inscripcions es poden formalitzar via correu electrònica, a l’adreça igualtat@paiporta.es.