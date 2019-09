Paiporta conclou la renovació 1.102 de punts de llum a tota la localitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’última actuació està a punt de finalitzar a les places del sector 2, amb 192 lluminàries canviades.

L’Ajuntament prova un sistema de regulació d’intensitat per a estalviar en les hores centrals de la nit





La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta es troba a punt de concloure la renovació de 1.102 punts de llum a tots els barris de la localitat. L’última actuació d’aquest pla és el recanvi d’enllumenat a les places del sector 2. La inversió global en aquest pla ha sigut de 155.000 euros, dels quals 40.000 corresponen a l’actuació a la zona nova, on el veïnat reclamava una millora en la lluminositat dels fanals.



Dins del pla de recanvi d’enllumenat, l’Ajuntament està provant un innovador sistema electrònic de regulació del nivell d’il·luminació que rebaixa la lluminositat paulatinament al llarg de les hores centrals de la nit, quan pràcticament no hi ha circulació de vianants pels carrers. Aquest sistema, programable per bluetooth, està a prova a la zona 10, que va des del carrer José Capuz a la urbanització L’Horta.



L’objectiu d’aquesta regulació de la intensitat de llum és, d’una banda, estalviar energia i consum d’electricitat per tal de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i, d’altra, rebaixar la contaminació lumínica que es produeix als nuclis de població. En funció dels resultats de la prova, la Regidoria d’Urbanisme estudiarà la seua implantació en altres sectors de Paiporta.



Més de 190 punts a 13 places i tres carrers

Quant a l’actuació a les places del sector 2 o l’anomenada zona nova, la renovació s’ha portat a terme a 13 places i tres carrers, amb un total de 192 punts de llum actualitzats i millorats. En concret, s’han canviat lluminàries a les places Suècia, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Hongria, Regne Unit, Alemanya, França i Irlanda, a més dels carrers Montcada, Bonrepòs i Mirambell i un tram de Jaume I.

Quan finalitze la instal·lació de tots aquests punts de llum nous i estiguen col·locats també la trentena dels que resten dels 910 de l’actuació anterior, Paiporta haurà aconseguit eliminar tots els punts de llum de vapor de sodi, més contaminants, a més d’haver solventat els problemes de falta d’intensitat lumínica derivats de la instal·lació de bombetes LEDs defectuoses del pla de la Diputació de València, quan ostentava la presidència Alfonso Rus.