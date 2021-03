Paiporta coneix l’estat socioeconòmic del seu teixit associatiu

Connect on Linked in

La Regidoria de Participació, en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, iniciarà un estudi entre les associacions locals per conéixer com les està afectant la pandèmia sanitària

La Regidoria de Participació Ciutadana realitzarà una sèrie d’enquestes com a part de l’estudi per conéixer l’estat socioeconòmic del teixit associatiu paiportí després de mesos patint les conseqüències de la pandèmia sanitària de la Covid-19.

L’estudi, que es realitza en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, sorgeix amb la finalitat de realitzar un diagnòstic en detall de la realitat econòmica i social de les associacions que permeta a l’àrea convocar les ajudes i subvencions més adequades per a atendre les seues necessitats.

L’àrea ha contactat amb les associacions per informar-les de l’inici del procés d’avaluació i en els pròxims dies començarà a fer les enquestes i prendre les dades. “Aquest estudi d’impacte és un dels punts principals que inclou la declaració de les associacions paiportines com a servei comunitari essencial i pensem que és la millor fórmula per conéixer quines són les seues necessitats reals després de les greus situacions econòmiques que estan patint per la pandèmia”, ha manifestat la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

Així mateix, la Regidoria manté una comunicació i contacte fluid amb el teixit associatiu paiportí per tal d’anar informant de l’evolució de la pandèmia i de les mesures i normativa en vigor, així com per atendre les necessitats de les associacions.

Les dades d’aquest estudi d’impacte es tractaran de manera confidencial, seguint la llei de protecció de dades. Una vegada obtingudes les conclusions finals, es presentarà el resultat, oferint les dades i xifres a totes les persones que ho desitgen.