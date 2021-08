Paiporta convoca la XIV Edició del Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de Narrativa Curta

Connect on Linked in

Les persones interessades poden presentar les seues obres, en valencià o castellà, fins al 18 d’octubre

La Regidoria de Cultura ha convocat un any més el Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de Narrativa Curta.

Emmarcat dins dels actes commemoratius del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre, enguany el premi arriba a la seua XIV edició.

Aquest certamen fomenta la narrativa i la creació literària amb missatge i recorda la figura de la jove paiportina assassinada a conseqüència d’un cas de violència de gènere. El guardó pretén conscienciar sobre la necessitat d’acabar amb aquesta xacra social que cada any costa la vida a desenes de dones de tot l’Estat a través de la temàtica de les obres: la igualtat entre dones i homes i la no-violència.

Segons les xifres oficials publicades a principis d’agost per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, en el que portem de 2021 30 dones han estat assassinades per les seues parelles o exparelles, deixant a 13 els xiquets i xiquetes orfes de sa mare.

En paraules de la regidora de Cultura, Esther Torrijos, “aquestes dades ens obliguen a continuar treballant encara més per erradicar aquesta xacra de la nostra societat, amb accions com eixe minut de silenci en memòria de les víctimes que guardem cada últim dimecres de mes o com aquesta iniciativa creativa, eina de canvi i conscienciació”.

Les persones interessades a participar podran presentar les seues obres, escrites indistintament en valencià o en castellà, fins al 18 d’octubre a les 14.00 hores. Es pot consultar tota la informació detallada sobre aquesta convocatòria a les bases publicades al web municipal.

Amb dues categories, el premi juvenil està dotat amb 400 euros mentre el de persones adultes, a partir de 18 anys, és de 600 euros. Així mateix, hi ha premis per a treballs presentats per persones empadronades a Paiporta, amb una dotació de 200 i 300 euros respectivament, i un accèssit de 400 euros a la millor obra presentada en valencià que no haja resultat guanyadora en cap de les altres categories.

El veredicte del jurat es donarà a conéixer durant els actes del Dia Internacional per l’eliminació de la Violència Contra les Dones, el 25 de novembre. Les obres premiades s’editaran, com cada any, en un llibre que sufragarà l’Ajuntament de Paiporta.