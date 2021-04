Paiporta convoca ‘Passejades per l’horta’ per a posar en valor l’entorn natural de la localitat

Connect on Linked in

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat reprén després de la pandèmia itineraris de temàtica diversa per a conscienciar sobre la importància de tindre cura del medi ambient

Des del 9 de maig i fins al pròxim mes d’octubre, la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta convoca a la ciutadania a les ‘Passejades per l’horta’, itineraris de temàtica diversa destinats a posar en valor l’entorn natural i la riquesa de la biodiversitat del terme municipal.

Les passejades tindran com a eixos centrals l’observació de la flora silvestre, les rates penades i la diversitat ornitològica, una jornada de convivència als horts urbans, l’itinerari botànic pel parc de Vil·la Amparo o una anàlisi sobre el terreny de l’evolució de l’horta de Paiporta i la regressió de la superfície cultivada.

Les places per a les activitats són limitades i per a participar és necessària inscripció prèvia al correu mediambient@paiporta.es o al telèfon 963971222, en l’extensió 223. Hi ha més informació de la iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient al web paiporta.es/passejadeshorta

La primera passejada està plantejada per al pròxim 9 de maig, baix la temàtica de ‘Les plantes del nostre entorn. Flora silvestre de Paiporta’, a càrrec de Maria Àngels Codonyer i Simón Fos, guanyadors del Premi d’Estudis Locals de 2019 amb el llibre homònim sobre les més de 400 espècies diferents de plantes que es poden trobar al terme municipal.

La segona cita amb les ‘Passejades per l’horta’ se celebrarà el 21 de maig, baix el títol de ‘Nit de rates penades’, activitat que pretén acostar les particularitats d’aquesta espècie i les tècniques per al seu estudi. La passejada consistirà en una observació al vespre dels exemplars que han niat a Paiporta, la seua identificació i diferenciació pel tipus d’emissions ultrasònques que les caracteritzen.



El 5 de juny hi ha prevista una jornada de convivència familiar als horts urbans i socials de Paiporta, amb tallers i activitats per a totes les edats, mentre que el 20 de juny tindrà lloc una observació ornitològica en una ruta guiada per personal amb capacitació tècnica per a descobrir els diferents tipus d’ocells que habiten a Paiporta.



Al mes de setembre, el dia 19 es portarà a terme un itinerari botànic per Vil·la Amparo, amb les 32 espècies d’arbres i plantes existents a la zona verda més gran de Paiporta, i el dia 3 d’octubre es tancarà aquesta edició de les ‘Passejades per l’horta’ amb una ruta explicativa per a conéixer l’evolució de l’horta de Paiporta, i la pèrdua de terreny agrícola al terme municipal.



Per a aquesta última activitat, se seguiran les conclusions de l’Observatori Ciutadà de l’Horta de Paiporta, constituït al 2018, i que va fer un diagnòstic exhaustiu disponible al web municipal.