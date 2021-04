Paiporta demana millores en la línia d’autobús metropolità que connecta amb Albal

Connect on Linked in

L’alcaldessa, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, mantenen una reunió de treball amb el director gerent de l’ATMV, Manuel Martínez

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, han mantingut aquest divendres una reunió de treball amb el director gerent de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez, per a demanar-li millores en la nova línia d’autobús que uneix Paiporta i Albal, i que també passa per les localitats de Catarroja, Alfafar i Benetússer.



La bona sintonia entre les dos parts ha marcat la trobada. Les demandes de Paiporta se centren en la ubicació de més parades dins de la localitat, com ja succeeix en la resta de pobles pels quals transcorre aquesta línia. «Celebrem que s’haja posat en marxa una alternativa de transport públic que ens unisca als pobles veïns, però plantegem la possibilitat de millorar el servei», ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.



Per a Martín, «la ruta podria millorar si recorre altres parts del nostre poble, perquè això augmentaria el nombre d’usuari i usuàries de Paiporta». La proposta és que realitze tota la ronda de circumval·lació del poble. El gerent de l’ATMV, Manuel Martínez, s’ha compromés a estudiar a fons la petició de Paiporta.



El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha afegit que «el servei era molt esperat per la ciutadania paiportina i la resta de pobles, i agraïm la bona sintonia amb l’ATMV i la receptivitat per a estudiar les propostes de millora, ja que compartim l’objectiu de millorar la mobilitat de la comarca i de fer-la més sostenible».



El nou autobús metropolità que uneix Paiporta i Albal es va posar en marxa al mes de març i travessa Catarroja, on realitza quatre parades, Massanassa , on en fa dos, Benetússer, on en fa cinc, i Alfafar, on en té una. A Albal en realitza també cinc, mentre que a Paiporta en fa dos, a la carretera de València.