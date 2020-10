Paiporta destina 220.000 euros a completar la compra de terrenys per al futur pavelló cobert i àrea esportiva

Connect on Linked in

El plenari aprova el pagament de l’última expropiació de terrenys, dins d’una modificació de crèdit més ampla de 567.000 euros que inclou projectes educatius, lluita contra el canvi climàtic i noves inversions

Paiporta destinarà 220.000 euros a la compra dels últims terrenys pendents per al futur pavelló cobert i l’àrea esportiva circumdant, que es construirà entre la piscina coberta i el camp de futbol El Palleter, al carrer Literat Azorín. La modificació de crèdit necessària es va aprovar en el ple ordinari de setembre, i va comptar amb el suport de Compromís, PSPV-PSOE i Ciudadanos, i l’abstenció del Partit Popular.

La compra dels terrenys és un pas previ necessari i ineludible per a materialitzar el projecte, que ja compta amb un avantprojecte redactat amb la participació dels clubs locals implicats en l’ús de la infraestructura. El procés de participació ha estat coordinat per la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, acompanyada per l’alcaldessa, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val.



El pavelló esportiu és un equipament demandat durant dècades pels clubs i entitats esportives de Paiporta, que tenen greus dificultats a l’hora de practicar determinades disciplines en funció de les condicions meteorològiques o l’época de l’any. El procediment administratiu per a fer realitat aquest somni continua endavant i el següent pas serà l’adjudicació de la redacció del projecte definitiu.



El pavelló cobert i l’àrea esportiva ocuparan un solar de més de 19.000 metres quadrats, establert com a zona verda i esportiva en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Paiporta pendents d’expropiació des de fa dècades. Cap govern anterior havia sigut capaç d’afrontar el projecte i pagar les expropiacions pertinents i construir el pavelló.



L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha explicat que “els comptes públics de Paiporta estan totalment sanejats gràcies a la bona gestió dels últims 5 anys, amb el deute amb els bancs a zero i un romanent positiu de tresoreria de més de 8,7 milions”. Martín ha afegit que el consistori “paga als proveïdors en temps rècord” i que “és el moment d’afrontar la inversió més alta sorgida de les arques municipals en dècades perquè serà un espai guanyat per a la ciutadania, per a l’esport i, per tant, per a la promoció d’una vida més saludable per a tot el veïnat”.



El nou complex comptarà amb un gran pavelló de més de 3.300 metres quadrats dividits en dos altures, amb una pista central polivalent en la qual es podran practicar tot tipus d’esports com handbol, bàsquet, futbol sala o voleibol. També a cobert hi haurà sales polivalents, i els clubs esportius comptaran amb espais de reunió i magatzems. En la part exterior, hi haurà una pista d’atletisme d’entrenament i una gran zona verda que, sumada a la que va aparellada al pavelló, arriba fins als 11.000 metres.



Modificació total de 567.329 euros

La modificació total de crèdit amb càrrec al romanent positiu de tresoreria de l’Ajuntament aprovada en el passat ple de setembre ascendeix a 567.329 euros, que inclouen projectes educatius, partides destinades a la lluita contra el canvi climàtic i projectes educatius. Així, es destinaran 19.000 euros a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica al CEIP Ausiàs March, s’adquirirà un vehicle elèctric per a la flota de l’Ajuntament, es construiran els serveis de la pista de patinatge de velocitat amb altres 31.000 euros i s’invertiran 10.000 en activitats culturals i esportives.