Paiporta donara vida a Villa Amparo amb un centre de dia

Villa Amparo serà un nou Centre de Dia en Paiporta

Després d’anys de lluita per tractar de donar vida a Villa Amparo, l’Ajuntament de Paiporta ha arribat a un acord amb tots els partits polítics del consistori per tal de convertir Villa Amparo en un centre de dia per a persones majors i persones amb diversitat funcional



Una actuació que és dura a terme en els pròxims mesos, al llarg dels anys l’ajuntament ha tractat de mantenir en peu Villa Amparo, la qual va ser habitatge d’una família senyorial de Paiporta de fa dos segles i ara per fi será una realitat