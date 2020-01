Paiporta elabora un Pla Director de l’Arbrat

Connect on Linked in

El document comença a confeccionar-se i tindrà com a objectius marcar les necessitats i prioritats quant a la plantació d’arbres

L’Ajuntament de Paiporta ha començat a elaborar un Pla Director de l’Arbrat. El document, que estarà finalitzat en pocs mesos, recollirà les necessitats referides a la plantació d’arbres, a més d’analitzar l’estat actual de les espècies presents als carrers de la localitat, la idoneïtat d’aquestes i les prioritats en els pròxims anys. La confecció del pla està inclosa en el pressupost municipal de 2020 i es llança amb motiu de la celebració del Dia de l’Arbre.



Coincidint amb aquesta data tan assenyalada, les regidories de Medi Ambient i d’Educació han impulsat diferents iniciatives per a posar en valor el patrimoni arbori de la localitat entre la població escolar, i la importància dels arbres com a éssers vius fonamentals per a la vida i per a la conservació del medi ambient. Així, s’ha convocat un concurs de cal·ligrames per a tots els centres educatius en què han participat més de 660 xiquetes i xiquets.

Els treballs presentats a aquest certamen es podran observar en l’exposició ‘Tenim un arbre, tenim un tresor’, que s’inaugura aquest divendres, 31 de gener, al Museu de la Rajoleria de Paiporta, a les 11.00 hores.

A més, alguns d’aquests cal·ligrames passaran a formar part del paisatge urbà de Paiporta, ja que es reproduiran en vinils adhesius que decoraran algunes papereres i contenidors repartits per tot el nucli urbà. D’aquesta manera, les xiquetes i xiquets tindran un reconeixement doble al seu treball i esforç.

També dins de les celebracions pel Dia de l’Arbre, l’Ajuntament ha proporcionat a tots els centres educatius de la localitat exemplars d’arbres i arbusts per a la seua plantació als patis, a més de facilitar la participació de treballadores i treballadors de la brigada municipal i de l’empresa pública ESPAI per a que, amb el seu suport, siga l’alumnat qui porte a terme les plantacions.

Aquest dimecres, l’activitat s’ha portat a terme als col·legis L’Horta i Jaume I, amb la participació de l’alcaldessa, Isabel Martín, el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, i el d’Educació, Alejandro Martínez. Al llarg de la setmana també es plantaran exemplars als CEIPs Ausiàs March, Lluís Vives i Rosa Serrano, així com al col·legi La Inmaculada i els IES Andreu Alfaro i La Sénia. Per últim, els i les participants en el certamen disfrutaran al mes d’abril d’una activitat mediambiental al parc de Vil·la Amparo, on coneixeran les més de 30 espècies amb què compta aquesta zona verda de Paiporta.

Els exemplars triats pels centres per a les plantacions d’aquesta setmana van des d’aromàtiques i arbusts com romaní, lavanda, camamil·la, sàlvia, geranis, petúnies, oliveretes i troanelles, fins a fruiters com albercoquers, llimeres i magraners, o xiprers, freixes i lledoners.



L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha destacat “la bona disposició dels centres per a participar en activitats com aquesta, enfocada a conscienciar sobre la importància dels arbres en qualsevol ecosistema, més encara en el d’un poble com el nostre”. La dirigent paiportina ha posat en valor “la creativitat i la imaginació que ha demostrat la infància de Paiporta” en una mostra de cal·ligrames “que ningú es pot perdre”, ha conclòs.

Per la seua banda, el regidor de Medi Ambient, Pep Val, ha subratllat l’elaboració del Pla Director de l’Arbrat com “una ferramenta per a extendre el patrimoni arbori a places i carrers on fa falta, tant des del punt de vista ornamental com de creació d’ombra per a baixar la temperatura a les èpoques més caloroses, i per a racionalitzar la distribució d’espècies en funció de les necessitats de cada lloc concret, també amb la finalitat de tindre un patrimoni arbori divers”.

Finalment, el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, ha destacat la necessitat “d’educar en valors com són el respecte i cura del medi ambient des de la infància”. Sánchez ha recordat la tasca que fan al llarg de tot l’any els centres educatius de Paiporta, amb iniciatives com per exemple la setmana de projectes de La Inmaculada, que enguany treballarà entre d’altres el reciclatge, o el projecte sobre ecologisme ‘Creating Eco-Friendly Citizens’ al qual participa l’IES Andreu Alfaro amb altres cinc països més europeus.