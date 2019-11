Paiporta enfoca les activitats pel 25N en exposicions, tallers, xarrades i propostes per als centres educatius

Connect on Linked in

L’Ajuntament acull des d’aquest dimecres la mostra ‘Creadores: Dones de ciència’ per a posar en valor el seu paper oblidat en la història





La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha iniciat aquest dimecres la programació amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència Masclista, amb la inauguració de l’exposició ‘Creadores: Dones de ciència’, situada a la pròpia casa consistorial. La mostra, dissenyada per Dones en Acció, posa en valor el paper en diferents avanços científics de desenes de dones, silenciades per la història oficial.



Aquesta activitat és el punt de partida de les propostes de la Regidoria d’Igualtat, substanciades en tallers, xarrades, presentacions de llibres i teatre, amb especial incidència sobre la gent jove i la infància de Paiporta, ja que hi haurà multitud d’activitats concertades amb les escoles i instituts paiportins. En aquest sentit, destaquen conta-contes per la igualtat, tallers, com l’anomenat ‘No em toques el Whattsapp’ o de noves masculinitats, teatre-fòrums o el monòleg de Pamela Palenciano ‘No solo duelen los golpes’.



“El combat contra la violència masclista ha de ser transversal, hem d’implicar-nos totes i tots, però és absolutament necessari incidir en els nostres xiquets i xiquetes, adolescents i joves, perquè l’educació de les noves generacions és clau per a construir un futur sense cap tipus de violències masclistes”, ha explicat el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro.

La inauguració també ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, acompanyada d’altres membres de l’equip de govern. Martín ha assenyalat que “la mostra és un instrument útil, lúdic i educatiu per a treure a la llum el paper de dones que varen dedicar els seus esforços a millorar la vida de totes i tots amb aportacions clau en diferents camps, però que han estat silenciades per un sistema patriarcal que encara hui és l’imperant, i que hem de combatre”.

La dirigent ha convidat a tota la població a participar de la proposta municipal per al 25N, “una programació variada, transversal i que ens apel·la a totes i tots per a posar de la nostra part en la lluita per la igualtat”.



Tallers d’autodefensa per a dones

La programació per al 25N a Paiporta continuarà aquest dijous, amb els tallers gratuïts d’autodefensa per a dones programats al poliesportiu, al matí, i a la sala annexa del Museu de la Rajoleria, a la vesprada. Desenes de dones han omplit les dos sessions previstes en una activitat enfocada a donar-los ferramentes per a fer front a possibles atacs masclistes.

El pròxim 20 de novembre, al Mercat Municipal, s’inaugurarà l’exposició ‘Lactància i apoderament’, fruit del concurs fotogràfic impulsat per l’Associació Amamanta i l’Ajuntament. Les imatges es poden presentar fins al 14 de novembre, i el veredicte del jurat es donarà a conéixer el dia 19.



Per al 21 de novembre es reserva un taller de samarretes amb lemes per al 25N, al Museu de la Rajoleria, en una activitat promoguda de manera conjunta amb la Regidoria de Joventut. Altres tallers, en aquest cas, de pancartes, tindrà lloc el 22 de novembre en dos sessions: al matí, front a l’estació de Metrovalència, i de vesprada, a la plaça 3 d’Abril.



L’Ajuntament acollirà l’acte institucional del Dia Internacional Contra la Violència Masclista el mateix dilluns, 25 de novembre, amb la participació del Consell de la Dona, el grup de Dones ‘Creixent Juntes’, membres del govern i la corporació municipal, i ciutadania en general. Les activitats proposades per la Regidoria d’Igualtat es tancaran el dia 27, amb una xarrada taller dirigida a homes baix el títol ‘Com lliguem els homes’, que se celebrarà a l’Espai Paiporta Conviu, i una jornada sobre ‘El treball en igualtat i contra les violències masclistes a Paiporta’, a l’Auditori Municipal.