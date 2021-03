Paiporta entrega els guardons de la XIII edició dels Premis Carolina Planells de Narrativa Curta

Connect on Linked in

L’acte, celebrat dins de la programació d’esdeveniments commemoratius pel 8M, ha estat amenitzat pel recital poètic de Las Sin rostro

L’Ajuntament de Paiporta ha entregat aquest cap de setmana els Premis Carolina Planells de Narrativa Curta en la seua XIII edició, coincidint amb els actes commemoratius pel 8M.

L’Auditori Municipal, que ha tornat a obrir les seues portes al públic, amb una nova oferta de programació cultural per als pròxims mesos, acollia aquest acte amb la presència de les persones guanyadores i finalistes, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín; la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat; la regidora d’Igualtat, Esther Coronado, així com altres representants municipals.

La fiscal especialitzada en violència de gènere, escriptora i feminista Susana Gisbert rebia el guardó en la categoria d’adults pel seu relat “Azogue”. És la segona volta que Gisbert aconsegueix aquest premi, després d’haver-ho guanyat per primera vegada en 2012. En el seu discurs d’agraïment la fiscal va tindre un record molt especial per a Carolina Planells, qui dóna nom a aquests premis i que va ser una més de les 1.000 víctimes de violència de gènere del nostre país.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha felicitat a les persones participants, que “han posat el seu talent i imaginació en aquest concurs, pensat per contribuir en la lluita contra la violència masclista”. La dirigent paiportina ha descrit la guanyadora com “una dona que, per la seua professió com a fiscal, coneix ben bé els patiments i dificultats de les dones víctimes de violència masclista, i és que és una sort que dins del món de la judicatura comptem amb persones que dediquen la seua vida a la lluita per la igualtat i contra la violència masclista”.

Per la seua banda, la vicealcaldessa ha recordat les circumstàncies que estem patint en aquest any especialment difícil, també per a la dona, “on les dones maltractades s’han vist obligades a conviure encara més amb els seus agressors. La pandèmia mundial ho ha arrasat tot, fins i tot ha tret del focus els temes importants que marcaven la nostra agenda com el 8M. Però amb aquests premis, un any més i malgrat la Covid, fem una crida des de la Cultura per a acabar amb la violència masclista i recordar a les dones assassinades i que pateixen dia a dia aquesta violència”.

En la categoria juvenil arreplegava el premi la paiportina Paula Mariano, que remarcava el caràcter atípic d’aquest 8 de març que ens obliga a reinventar-nos. La paiportina va manifestar el seu orgull per rebre el premi per part del seu poble i per fer-ho “de mans d’un govern progressista i feminista”.

La guanyadora del premi especial de persones adultes empadronades a Paiporta, Jennyfer Marín, va destacar la importància del 8M per visibilitzar el poder de la dona i per tractar-se d’una lluita tan important i necessària com aquesta, de totes i tots i que, a més, “val la pena”.

El guanyador de l’accèssit a la millor obra en valencià, Joan Carles González, de Mataró, va agrair a través d’un missatge gravat en vídeo aquest reconeixement a l’Ajuntament de Paiporta. La vetlada es va tancar amb l’amenització del recital poètic a càrrec de “Las sin rostro”.