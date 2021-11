Paiporta es retroba amb les V Jornades de Memòria Històrica amb la presentació del llibre i la mostra ‘La Colònia Rusa de Paiporta’

Connect on Linked in

Del 3 al 18 de novembre es reprén la trobada amb el record i la reflexió en unes jornades que enguany porten per lema ‘Descobrir, conéixer, construir’

El Museu de la Rajoleria acull aquest dimecres 3 de novembre la presentació del llibre i l’exposició ‘La Colònia Rusa a Paiporta’, escrit i comissariada per Cristina Escrivà, com a part de la segona part de les V Jornades de Memòria Històrica de Paiporta.

Del 3 al 18 de novembre es reprén el temps per a la reflexió, el debat i el record en una edició amb un enfocament de gènere com a tema transversal. L’objectiu és visibilitzar el paper que jugaren les dones al llarg del conflicte, així com durant la repressió posterior que, al seu cas, fou doble per la seua condició de dones i la seua ideologia.

Entre les propostes teatrals, literàries i expositives programades per a aquesta segona part de les V Jornades de Memòria Històrica dijous 11 tindrà lloc la presentació del llibre ‘Las voces de la tierra’ a la Biblioteca Pública María Moliner Ruíz; dissabte dia 13 l’Auditori Municipal acollirà l’obra ‘La invasión de los bárbaros’, que ens acostarà a una reflexió sobre el nostre passat i el nostre present i, finalment, tancarà la programació la presentació de les noves entrevistes orals que s’incorporaran a l’Arxiu de la Memòria.

La programació completa d’aquestes V Jornades de Memòria Històrica es pot consultar a paiporta.es/memoriahistorica.