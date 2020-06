València vol fomentar els valors d’una ciutat “humana, saludable i sostenible” amb el seu ‘Pla Respira València Centre’

Connect on Linked in

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat recentment la campanya ‘Pla Respira València Centre’, amb cinc missatges “encoratjadors” en les marquesines per a “traslladar els valors que la ciutat de València pot ser més humana, més saludable i més sostenible”. Un acte en el qual Grezzi ha posat en valor als 23.000 usuaris i usuàries que han utilitzat la línia C1 després de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, així com el descens del trànsit, especialment al carrer de Colón on s’ha reduït un 70%.



Per part seua, el dissenyador de la campanya, Carlos Rubio, ha explicat que “els cinc missatges de la campanya formen part d’un joc de paraules portats al nostre terreny”. Entre ells, ha remarcat ‘Canviem pol·lució per somriures’ que “està dirigit a baixar la pol·lució a la ciutat”, ‘No és cotxe tot el que circula’ per a “reduir l’ús dels vehicles privats com el cotxe”, o ‘La diferència de passar per ací i passejar per ací’ per a “transmetre els beneficis de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament”, entre altres.



València vol mostrar els valors de, una ciutat que pot ser més humana, més saludable i amable que es projecta en el segle XXI