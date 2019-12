Paiporta estrena nou portal de participació ciutadana

Connect on Linked in

La Regidoria de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació vol impulsar la participació i implicació de la ciutadania en el dia a dia de la política local

L’Ajuntament de Paiporta continua treballant per millorar l’accés de la ciutadania a les qüestions vinculades amb les polítiques locals. És per això que després d’obrir el seu portal de transparència l’any 2016 ara, des de la Regidoria de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació, es posa en marxa un nou portal de participació ciutadana. Amb ‘La Paiporta que vols’ es crea una nova ferramenta per tal d’impulsar i facilitar a la ciutadania la seua implicació local com a agent de la societat civil paiportina.

En 2017 Paiporta era el municipi més transparent de l’Horta segons l’informe de l’observatori independent Dyntra. “Ara, amb ‘La Paiporta que vols’, es fa efectiva una de les principals ferramentes per a potenciar la democràcia real i tractar de recuperar aquesta posició capdavantera en matèria de transparència”, ha afirmat la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos. El portal serà una finestra perquè la població de Paiporta expresse les seues preocupacions, interessos i inquietuds quant a les qüestions quotidianes del poble. “Paiportins i paiportines prenen la paraula. Escoltarem molt atentament les seues opinions i visió de Paiporta, per incloure-les en les polítiques locals de govern”, ha afirmat Torrijos.

El nou portal s’estrena amb dos processos participatius ja en marxa: una modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de cementeris i altra sobre terrasses i ocupació de la via pública per taules i cadires. En ambdós casos el termini de consulta estarà obert fins al 2 de gener de 2020. “Una participació ampla, plural i equitativa és un dels mecanismes de control més poderosos de la ciutadania, per això convide a la població de Paiporta a compartir el seu paréixer sobre aquestes dues ordenances al nou portal”, ha afegit la regidora.

Per deixar les vostres opinions només cal entrar al portal i triar en el menú superior el procés en què es desitja participar. Així mateix, també es poden fer aportacions amb caràcter oficial per registre d’entrada de l’Ajuntament, presencialment per l’oficina ÚNICA o bé a través de la seu electrònica .

Paiporta s’ha destacat en els últims temps per l’impuls de la participació, amb assembles ciutadanes, pressupostos i processos participatius. La creació del nou portal continua aquesta línia de govern obert, transparent i participatiu. Així mateix, en els pròxims mesos se sumaran als portals de transparència i participació un altre d’associacions.