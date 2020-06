Paiporta estrena un nou sistema de recollida de mobles i trastos per zones

Connect on Linked in

La Regidoria d'Urbanisme millorarà l'eficiència i evitar l'abandonament d'objectes als carrers. La zona Sud es recollirà dilluns i dimecres, i la zona Nord, dimarts i divendres. S'ha de donar avís previa a ESPAI

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa un nou sistema de recollida de mobles i trastos per zones diferenciades. El límit el marca el barranc de Xiva. Per a la zona Sud, es reserven els dilluns i els dimecres, mentre que per a la zona Nord, la recollida es realitzarà dimarts i divendres. Per a baixar mobles i trastos al carrer, s’ha de donar avís previ per telèfon a ESPAI, en el número 961 950 185.



Amb aquest nou sistema de recollida, la Regidoria d’Urbanisme millorarà l’eficiència d’aquest servei i, a més, evitarà l’abandonament de materials als carrers del poble que es venia observant i al qual es donarà solució amb aquesta sistema i amb la imposició de sancions de fins a 750 euros, d’acord amb les ordenances municipals.



Per a baixar mobles o trastos al carrer, les persones interessades han de telefonar prèviament al telèfon d’ESPAI i, després d’agafar torn en el dia corresponent a la seua zona, treure’ls el dia anterior en horari de 21.00 a 8.00 hores. Els mobles o trastos s’han de dipositar sempre al costat dels contenidors més propers a cada domicili fora de les voreres, per a no impedir la circulació de vianants.



Per a donar a conéixer aquest nou sistema, l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de difusió en xarxes socials i web municipal, a més d’haver repartit ja 11.000 fullets informatius porta a porta a totes les vivendes de la localitat.



Per últim, l’Ajuntament de Paiporta recorda a la ciutadania que també es poden dipositar mobles i trastos a l’Ecoparc, que ja està obert una vegada s’ha superat l’estat d’alarma i les restriccions per l’alerta sanitària causada pel coronavirus Covid-19. L’Ecoparc se situa al costat del Cementeri Vell, i l’horari d’obertura és de dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 hores, i dissabtes i diumenges, de 9 00 a 14.00 hores.