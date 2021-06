Paiporta fa un homenatge al músic Vicente Tarazona

Connect on Linked in

L’acte, celebrat als jardins del Museu de la Rajoleria, va comptar amb la presència de bona part de la seua família, part d’ella desplaçada des de Miami

Aquest dissabte, als jardins del Museu de la Rajoleria, Paiporta oferia el seu particular homenatge a Vicente Tarazona, un dels seus músics més reconeguts i internacionals, que faltava fa uns mesos a Miami.

L’acte, conduït pel periodista i amic personal de Tarazona, Miguel Ángel Pastor, va comptar amb la presència de bona part de la seua família, part d’ella desplaçada directament des de Miami, així com amb representació de la corporació municipal.

L’alcaldessa, Isabel Martín, va explicar que “era un home amb arrels, que va eixir del poble per a buscar-se la vida, per a perseguir el seu somni, i que ho va aconseguir”. Martín va definir Tarazona com “un home bo, sensible, somiador i artista, que va portar el nom de Paiporta per tot el món”.

En la seua intervenció la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, va tindre unes paraules afectuoses de suport per a la família, destacant “l’admiració que tot el món sent per ell com a músic. Paiporta era el seu poble i va portar el seu nom a la resta del món. Li estem molt agraïts”.

Un dels moments més emotius i que causava major sorpresa entre el públic va ser el missatge d’àudio que enviava al poble de Paiporta i a la família el cantant Julio Iglesias, amb qui Tarazona va compartir trajectòria i escenari acompanyant-lo al baix bona part de la seua carrera. Entre les paraules que li va dedicar, Julio Iglesias agraïa a Paiporta l’homenatge que li feia a “un grandíssim músic i una persona excepcional”.

El cantant manifestava sentir una gran estima per Vicente Tarazona i va confirmar que abans de faltar li proposava al baixista paiportí tornar a treballar amb ell en una gira internacional. “Volia molt a Paiporta i a la seua terra valenciana. Era un valencià que caminava pel món presumint de ser-ho. Paiporta era el seu lloc”.

El seu nebot i també músic, José Vicente Solera, pujava a l’escenari amb la resta de cosins i li dedicava, igualment, unes emotives paraules de record.

Tot seguit, el Grup Inercia Reserva i el grup Fuego interpretaren un parell de cançons per commemorar la trajectòria musical del baixista paiportí. Finalment, la Banda Primitiva va fer també la seua aportació a aquest homenatge amb un duet de trompetes, instrument amb què Vicente Tarazona començava la seua formació musical a aquesta associació musical.

L’homenatge es va realitzar amb un aforament reduït i limitat, per complir amb totes les mesures i garanties de la normativa anticovid. Està prevista la celebració d’un concert homenatge el dia 24 de juliol, d’entrada gratuïta i obert a tot el públic, on la població paiportina podrà gaudir d’un concert pop-rock de música dels 60 i 70 i participar també d’aquest homenatge a Vicente Tarazona.

La llarga trajectòria professional de Vicente Tarazona l’ha portat a compartir escenari com a baixista no només amb Julio Iglesias, sinó amb altres grans de la música com Frank Sinatra, Willy Nelson o Diana Ross.