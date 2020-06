Paiporta i la Fundació Horta Sud renoven la seua col·laboració un any més

Connect on Linked in

Aquesta setmana s’ha signat la tercera pròrroga anual, que materialitza la relació entre ambdues entitats

L’Ajuntament de Paiporta ha renvoat el conveni de col·laboració amb la Fundació Horta Sud. Aquest acord estableix una relació de suport i ajuda mútua per tal de fomentar i enfortir el teixit associatiu paiportí, així com la participació ciutadana a través de la societat civil organitzada a Paiporta.

El conveni, que perllonga per quart any consecutiu la relació entre Ajuntament i Fundació, es signava aquest dimecres amb presència de l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la regidora de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana, Esther Torrijos, i la presidenta de la Fundació Horta Sud, Imma López.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha destacat “la satisfacció que hi ha a les associacions i a l’Ajuntament amb el treball de la Fundació Horta Sud, que ha contribuït a enfortir el paper de la ciutadania organitzada en la vida de Paiporta”, com el principal motiu per a renovar la col·laboració amb l’entitat.

“El suport que ens proporciona la Fundació resulta fonamental per al nostre treball diari amb les associacions del poble. No sols impulsa i dinamitza el nostre teixit associatiu, sinó que també ens ajuda amb l’assessorament, la formació i l’acompanyament”, ha comentat la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos.

Per la seua banda, la presidenta de la Fundació Horta Sud, Imma López, ha manifestat l”a necessitat ara més que mai de que des de les institucions públiques es llance un missatge de suport cap al teixit associatiu. Aquesta crisi ens ha tornat a demostrar que les associacions són el cor dels nostres municipis, amb les seues accions i iniciatives han sigut un clar exemple de solidaritat, compromís i defensa del bé comú. Uns valors que continuarem defensant i reivindicant gràcies a la renovació d’aquest conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Paiporta”.

Gràcies a aquest conveni al llarg de l’any, entre d’altres activitats, es programen accions formatives i d’assessoria individualitzada a les associacions, que ajuden les entitats locals a millorar la seua gestió i la seua representativitat.

La trobada també ha servit per tractar l’estat del teixit associatiu de Paiporta, així com per planificar i reorganitzar els pròxims mesos, per reprendre les accions i activitats que s’han vist afectades per la crisi sanitària de la Covid-19. “Les associacions han patit de manera especialment greu les conseqüències de la Covid-19, per això és molt important analitzar en quin estat es troben, donar-los ferramentes per afrontar la nova normalitat cap a la qual avancem i, sobretot, que troben tot el suport i recolzament municipal”, ha afegit Torrijos.

La Fundació Horta Sud veu a més intensificada la seua presència a Paiporta a través de la Xarxa Participa, que impulsa, i de la qual forma part el municipi. La Xarxa Participa permet a Paiporta disposar de més recursos i connexions entre les institucions i el teixit associatiu de la comarca, amb un treball col·laboratiu que comparteix informació, metodologies de treball, programes i coneixement.