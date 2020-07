Paiporta inaugura els seus caps de setmana de Cinema a la Fresca

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura ha programat cinema d’estiu, amb totes les mesures de prevenció i garanties sanitàries, per a tots els divendres de juliol i completarà les alternatives culturals amb altres activitats variades per a tots els públics

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la seua Regidoria de Cultura, vol impulsar el retorn a la normalitat i reprendre el contacte directe amb els esdeveniments culturals en el poble, amb la programació d’una sèrie d’alternatives d’oci i culturals per a aquest estiu.

La primera d’aquestes iniciatives, que començarà aquest divendres, dia 3 de juliol, serà el Cinema a la Fresca, que començarà amb la projecció del film Jumanji: Bienvenidos a la jungla. D’aquesta manera, i a partir d’aquesta mateixa setmana, tots els caps de setmana de juliol tindran una opció i alternativa d’oci, amb una oferta cinematogràfica que es completa amb Green Book, Aquaman, Perdiendo el Este i Rocketman.

“Volem reprendre l’activitat cultural a Paiporta, amb totes les garanties sanitàries, per donar alternatives d’oci als nostres veïns i veïnes. Després dels mesos i la situació viscuda, amb la crisi sanitària que hem travessat, necessitem donar-nos un respir i tornar a gaudir de l’estiu”, ha expressat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat. Les sessions de cinema tindran lloc tots els divendres del mes, a partir de les 22.30 hores.

La Plaça 3 d’Abril, amb aforament limitat i control d’accés, ha estat l’espai triat per fer les projeccions. Aquesta ubicació compleix amb totes les mesures de seguretat i garanties sanitàries, seguint la normativa que marca la nova normalitat. L’accés al recinte es farà amb l’ajuda del personal al càrrec, i serà obligatòriament amb mascareta. El mateix personal comprovarà el correcte compliment d’aquestes mesures de prevenció, així com el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones no convivents.

A més, l’àrea treballa per tal de tancar altres alternatives d’oci, per a tots els públics, que completaran una oferta d’esdeveniments culturals variada i que tindran una orientació de foment de la cultura d’artistes valencians. “Aquests mesos hem hagut d’ajornar la nostra activitat, però no l’hem cancel·lada. Això suposa que ja tenim tota la programació d’esdeveniments culturals i artístics de la temporada reprogramada, per a després de l’estiu, i que no deixarem a la població paiportina sense accés a propostes culturals”, ha conclòs Albalat.