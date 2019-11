Paiporta inaugura l’exposició ‘Lactància materna i apoderament’ al Mercat Municipal

Connect on Linked in

Dins de les activitats pel 25N, Dia Internacional Contra la Violència Masclista, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta i l’associació de suport a la lactància materna Amamanta han organitzat el concurs fotogràfic ‘Lactància materna i apoderament’. Les obres presentades s’exposaran en una mostra al Mercat Municipal de Paiporta, que s’inaugura aquest dimecres a les 12.00 hores.

L’exposició s’estrena coincidint, a més, amb el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta, promogut per UNICEF, que se celebra el 20 de novembre de cada any.



Les fotos aportades mostren escenes d’alletament en família, a la llar, però també en contextos públics. Es tracta d’un total de 44 instantànies que es podran veure fins al pròxim 10 de gener, i que suposen un clam per la normalització i la posada en valor de la lactància com un mode d’alimentació intanfil sostenible i natural, i de creació de vincles afectius, a més del que aporta a l’apoderament de les dones, que és un factor més per a frenar la xacra de les violències masclistes.



Per a les millors instantàcies del concurs ‘Lactància materna i apoderament’, el xicotet comerç de Paiporta s’ha implicat a l’hora d’aportar premis. Així, es repartiran llibres, sessions de fotos, vals per diferents botigues, contes infantils, cistelles amb multitud de productes, collars de lactàcnia, lots de plats, coberts i cantimplora, coixins i altres bens de primera necessitat per a aquelles famílies que es troben en el moment de la lactància.



L’associació Amamanta és un grup de suport a la lactància materna nascut l’any 2.000 al centre de salut de Vilamarxant, que porta a terme un taller a Paiporta, coordinat per les assessores de lactància Esther Coronado i Rosa Martí, i que cada setmana atenen i donen suport a mares i famílies lactants de Paiporta, i també de tota la comarca de l’Horta Sud i la Ribera Alta.

Samarretes i pancartes per al 25N

Les activitats pel 25N a Paiporta continuen aquest dijous, a les 17.30 hores, al Museu de la Rajoleria, amb el taller de samarretes amb lemes per al 25N, i el divendres 22, amb tallers de pancartes previstos per a les 12.00 hores, front a l’estació de Metrovalència, i a les 17.30 hores, a la plaça 3 d’Abril. Aquestes pancartes serviran per a l’acte institucional del mateix 25 de novembre, a l’esplanada enfront de l’Ajuntament, i per a la manifestació de la vesprada, a València.