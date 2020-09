Paiporta inicia un pla de millora d’accessibilitat amb actuacions a 20 punts de la localitat

Connect on Linked in

Les obres també inclouen reparació d’escocells i voreres, i es perllongaran durant 3 mesos, amb una inversió de 34.215,98 euros

L’Ajuntament de Paiporta ha iniciat les obres d’un nou pla de millora de l’accessibilitat per a la mobilitat a peu, que també inclou reparacions d’escocells i enfonsaments a trams de voreres. En total, hi ha actuacions previstes a 20 punts repartits per tota la localitat, amb un termini d’execució de tres mesos i una inversió de 34.215,98 euros (IVA inclòs).

El gruix de les actuacions se centra en la millora d’accessibilitat de voreres de 16 carrers i trams de carrers del poble, amb nous guals per a vianants i millora dels actuals.

Aquestes actuacions es portaran a terme a l’entorn del CEIP Rosa Serrano, el carrer Doctor Fleming amb José López Trigo i carrer València, i aquest amb Regino Mas; carrer Nou d’Octubre amb Indústria i Florida, Independència amb Lluís Vives, Sant Joaquim amb l’església de Sant Ramon, Mestre Serrano, Porvenir, Penyagolosa amb Peranxisa, Catarroja amb Mestre Serrano i plaça Soliera.

A aquestes 16 actuacions se suma la reparació de l’enfonsament a la vorera del carrer Arts Gràfiques, al polígon industrial de l’Alqueria de Mina, el canvi de 12 escocells buits i malmesos per les arrels de les plantes plantades anteriorment als carrers José Capuz i Sant Joan de Ribera, i altra reparació, en aquest cas, a la vorera del passatge del Motor de Sant Francesc.

El regidor d’Urbanisme, Pep Val, ha explicat que “la millora de l’entorn per a afavorir la mobilitat a peu i facilitar els desplaçaments de persones majors, amb diversitat funcional o amb carrets per a bebés està en la línia d’avançar cap a un poble més saludable i sostenible que pensa, sobre tot, en el benestar de la ciutadania”.

Val ha afegit que el nucli urbà de Paiporta, amb poc més de 2 quilòmetres quadrats, “és un entorn ideal per realitzar la majoria de desplaçaments a peu, però cal continuar millorant els guals i accessos per a vianants, i aquest pla dóna continuïtat a desenes d’actuacions anteriors i és el preludi de més que en vindran en els pròxims mesos, amb noves conversions de vials a zones per a vianants i més facilitats per a la mobilitat sostenible”.

El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat ha recordat que Paiporta ha aprovat el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia (PACES) “que també se substancia en mesures senzilles però importants”, i ha recordat com el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), vigent des de 2017, també “marca el camí per a facilitar la mobilitat dels i les vianants”