Paiporta invertirà enguany 5,7 milions d’euros del romanent positiu de tresoreria

Connect on Linked in

Els bons resultats de la gestió econòmica dels últims anys permeten fer front a totes les actuacions previstes en el Pla d’Inversions 2021-2024. Entre fons propis i d’altres administracions, les inversions ascendeixen a 11,5 milions

La Regidoria d’Hisenda i Administració General de l’Ajuntament de Paiporta ha tancat els últims dies la liquidació del pressupost 2020. El resultat ha sigut un romanent positiu de tresoreria que supera els 12 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament en destinarà 5,7 a fer front a les actuacions previstes per a enguany en el Pla d’Inversions 2021-2024.



La gestió dels diners públics en els últims exercicis ha permés a l’Ajuntament cancel·lar el deute amb els bancs, que va passar de 6,9 milions d’euros en 2015 a zero al 2017 i, alhora, incrementar el romanent positiu de tresoreria de les arques públiques en més de 5 milions des del canvi de govern d’aquella data. I tot açò sense pujar cap impost ni taxa, ja que aquests paràmetres estan congelats també des de fa sis anys.



La modificació de crèdit que ha fet possible aquesta inversió ha sigut aprovada en el ple de març, a iniciativa de la Regidoria d’Hisenda i Administració General, sense cap vot en contra.



Per a l’alcaldessa de Paiporta i regidora d’Hisenda, Isabel Martín, «la bona gestió econòmica dels diners públics des del canvi de govern al 2015 ens permet ara fer front a importants inversions per al futur de Paiporta just quan més falta fan, en mig d’una pandèmia que tindrà conseqüències econòmiques, però que podrem afrontar millor gràcies a aquest romanent de rècord».



Per a Martín, «ha sigut fonamental la pressió que hem exercit els ajuntaments per a que se suspenguera l’aplicació de la Llei Montoro mentre dure la pandèmia, i això ens permet ara anar un poc més enllà en les inversions, tot i que no podem gastar tot el romanent, ja que l’hem d’administrar de manera que puguem fer front a contingències inesperades, i a les inversions previstes per als pròxims exercicis».



La dirigent paiportina ha qualificat el pla com «el més important que ha realitzat mai l’Ajuntament de Paiporta, amb actuacions necessàries per al poble i indispensables per a continuar lluitant contra el canvi climàtic i per a reactivar l’economia local i de la comarca».



Així, amb una la liquidació del pressupost que desvela 12 milions d’euros de romanent, la modificació de crèdit de 5,7 milions permetrà complir amb els compromisos adquirits en el Pla d’Inversions 2021-2024, aprovat el passat mes de gener junt al pressupost per a 2021. La modificació augmenta de facto el pressupost municipal de 17 a 22 milions d’euros.



Entre les actuacions més destacades que s’abordaran amb la modificació de crèdit es troben 1,2 milions per a la lluita contra el canvi climàtic, amb la instal·lació de plaques solars, implantació de carrils bici, la construcció de la via verda fins a Catarroja pel barranc, la compra de vehicles elèctrics o la implantació del pla de l’arbrat. També hi ha 685.000 euros destinats a l’adquisició i adequació del nou espai d’atenció de serveis socials, 624.000 euros per a la zona esportiva amb pavelló i la compra i condicionament del camp de futbol El Palleter, així com millores d’urbanització, com la conversió a prioritat per a vianants de la plaça de l’Església, accessibilitat i serveis en dependències municipals i vials per valor d’1,1 milions d’euros. El consistori destinarà, a més, 60.000 euros a transformació digital de l’administració i instal·lació de sensors de contaminació.

Altres capítols del pressupost que es voran millorats amb la modificació de crèdit seran Igualtat, promoció cultural, accions amb gent major, joventut i assistència social primària. Hi ha contemplats també fons per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i instal·lació d’ascensors en vivendes particulars, o 20.000 euros més per a subvencions a associacions locals.

En total, la modificació de crèdit permetrà abordar inversions amb fons propis de l’Ajuntament per valor de 4,5 milions d’euros, als que s’han de sumar els 1,6 milions del centre de dia de Vil·la Amparo, que aportarà la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, els 445.000 euros per a actuacions als polígons industrials, bona part dels quals corresponen a ajudes de l’IVACE, i els 5 milions d’euros que es preveuen en actuacions del Pla Edificant, a càrrec de la Conselleria d’Educació.

Totes aquestes actuacions, sumades a la modificació de crèdit aprovada al ple de març i a la previsió del pressupost d’enguany, fan ascendir la xifra per a inversions al 2021 siga als 11,5 milions. Aquests fons permeten començar a complir amb els compromisos adquirits en el Pla d’Inversions 2021-2024, que preveu 41 milions en els pròxims quatre anys.