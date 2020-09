Paiporta neteja i desinfecta els patis i les entrades dels centres educatius

Connect on Linked in

ESPAI intensifica les actuacions per a previndre contagis de coronavirus Covid-19 amb més mitjans i personal

L’Ajuntament de Paiporta, a través de l’empresa pública de serveis ESPAI, ha intensificat les tasques de neteja dels patis i les entrades dels centres educatius de la localitat. Operaris i operàries municipals desinfecten els accessos, i un camió cuba accedeix de vesprada a les zones d’esplai per a netejar amb aigua a pressió. L’objectiu és previndre contagis de coronavirus Covid-19 en aquest inici del curs escolar 2020-2021, que es va produir a principis de setmana.

El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha explicat que “la seguretat en la tornada a les aules és una prioritat per al govern”, que treballa “des de fa mesos” per a minimitzar el risc per a les xiquetes, xiquets i famílies paiportines”. Val ha afegit que l’Ajuntament de Paiporta dedicarà “tots els esforços necessaris per a contribuir a frenar l’expansió del virus”.

La neteja intensiva d’escoles, patis i accessos presa per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, se suma als torns de neteja de carrers amb tres camions-cuba, que permet redoblar la desinfecció dels vials, amb especial incidència en les àrees determinades com a sensibles pel major grau de circulació de persones o per les seues característiques, com són l’entorn del centre de salut, sobre el qual s’actua a diari, o els contenidors de fem.



A més, ESPAI també ha realitzat tasques de neteja i desinfecció d’aules i mobiliari de les escoles abans de l’inici del curs, i el govern de Paiporta ha destinat 214.000 euros per a reforçar la neteja durant tot el curs escolar, el que equival a 9 treballadores i treballadors més dedicats a aquesta tasca fonamental per a previndre contagis.