Paiporta ofereix cursos gratuïts d’operador de carretons elevadors, monitor de menjador i manipulació d’aliments

La formació va dirigida a la millora de l’ocupabilitat de persones en situació de desocupació. La inscripció s’obri el dimecres 9 de setembre

El Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç de Paiporta ofereix les pròximes setmanes tres cursos per a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Es tracta de formació per a obtindre el carnet d’operador o operadora de carretons elevadors, el de manipulador o manipuladora d’aliments, i monitor o monitora de menjador. Les inscripcions es poden formalitzar al web paiporta.es/cursos a partir del 9 de setembre.

Els cursos es portaran a terme seguint totes les normatives i protocols de seguretat per a evitar contagis de coronavirus Covid-19. De fet, en el cas del de monitor de menjador i manipulació d’aliments es realitzarà online, mentre que el d’operador o operadora de carretons elevadors combinarà la formació presencial i en línia.

Els cursos tenen places limitades i van dirigits a persones majors de 18 anys, empadronades a Paiporta, en situació de desocupació i inscrites en Labora (antic Servef). Es pot sol·licitar més informació en el Servei Municipal d’Ocupació, Formació i Comerç, al carrer Santa Anna 35, i en el telèfon 963972474.