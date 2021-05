Paiporta posa a disposició els terrenys per a la construcció de l’anell verd metropolità de València al seu pas pel terme municipal

Continuen els tràmits legals per a portar endavant una infraestructura que aposta per la mobilitat sostenible i connectarà la localitat amb la platja de Pinedo i la resta de la comarca

L’Ajuntament de Paiporta està complint amb els tràmits pertinents per a la pròxima construcció de l’anell verd metropolità, la gran via ciclovianant projectada per la Generalitat Valenciana que circumda la ciutat de València i que connectarà tota la comarca amb els parcs naturals del Túria i l’Albufera, a més d’altres elements de valor mediambiental i patrimonial de tota la comarca.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha signat la posada a disposició dels terrenys municipals que ha de travessar la nova via ciclovianant, bàsicament, trams de vials i camins, i ha signat també les actes d’alçament prèvies a l’ocupació de banda de la Generalitat Valenciana dels terrenys pertanyents a persones particulars.

Quan estiga acabat, l’anell verd metropolità promourà de manera exponencial la mobilitat sostenible entre Paiporta i les localitats veïnes, i també de la comarca en el seu conjunt i en la relació d’aquesta amb la ciutat de València.

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, «l’anell verd metropolità revolucionarà la manera de comunicar-nos amb la resta de pobles de l’Horta i amb la ciutat de València», i es tracta d’una infraestructura «necessària i demandada per la ciutadania i pels col·lectius que porten dècades clamant per una aposta ferma, valenta i decidida per l’ús de la bicicleta i altres elements de transport sostenibles».

En el cas de Paiporta, ha afegit la dirigent paiportina, «ens permetrà, a l’est, arribar amb molta més facilitat a la platja i al Parc Natural de l’Albufera, i a l’Oest, ens acostarà a localitats properes en distància amb les quals, fins ara, sols teníem connexió amb vehicle privat».

L’anell verd metropolità passa per Paiporta en el seu tram Sud, que té una longitud de 15,95 quilòmetres i connecta Pinedo i la seua platja amb Aldaia, on s’inicia el tram Oest. En aquest tram més meridional del l’anell verd es connectaran les poblacions de Pinedo, Castellar, Sedaví, Paiporta, Picanya, Torrent, Alaquàs, Xirivella i Aldaia.