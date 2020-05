Paiporta posa en marxa mesures econòmiques i socials per a pal•liar els efectes de la crisi del coronavirus

Print This Post

El govern local suprimeix i ajorna algunes taxes per donar un respir a la ciutadania davant l’alerta sanitària

Des de l’Ajuntament de Paiporta segueixen treballant per reactivar l’economia local i prenent mesures socials per ajudar a superar la crisi sanitària als seus ciutadans.



Les actuacions en matèria d’assistència sociosanitària engloben diferents ajudes.

En matèria d’economia han preparat una injecció de 350.000 euros per ajudar en el teixit de les xicotetes empreses i els autònoms.

Les decisions afecten alguns dels tributs i taxes que recapta l’Ajuntament, com són l’impost de circulació de vehicles, la taxa de recollida de fem, els guals i la taxa que paguen bars i restaurants per les terrasses, a més dels i les comerciants del mercat i mercat ambulant.

L’Ajuntament ha restringit el trànsit rodat a 24 carrers i ha establit voreres unidireccionals a altres 8 vials els caps de setmana i festius per a facilitar la circulació, l’esport i el joc de xiquetes i xiquets en el desconfinament.

Isabel Martín demana sentit comú, eixir el mínim possible durant la desescalada i que els ciutadans de Paiporta no obliden recolzar el comerç local.