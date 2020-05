Paiporta posa en marxa una campanya amb motiu del dia contra la LGTBIfòbia

Connect on Linked in

L’objectiu és trencar estereotips sobre les persones LGTBI i mostrar que l’orientació sexual o identitat de gènere intersecciona a les nostres vides





El 17 de maig se celebra a tot el món el Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia. Amb motiu d’aquesta data, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa una campanya per a trencar estereotips sobre les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals, i posar en valor la interseccionalitat de la seua orientació sexual o identitat de gènere. L’orientació o la identitat són una característica més de cada persona que no ha d’influir decisivament en el seu paper envers la resta de la societat des del punt de vista familiar, social o laboral i, per descomptat, no ha de ser motiu de discriminació o burla.



La campanya consta d’una sèrie de cartells que exemplifiquen com les persones LGTBI són molt més que una sigla d’aquest col·lectiu. Són mares, pares, iaios, iaies, marits i esposes, treballadores i treballadors dels sectors més diversos. A més, a través dels lemes, la iniciativa intenta conscienciar sobre la necessitat de respectar a tot el món independentment de la seua orientació sexual i identitat de gènere.



A causa de les actuals circumstàncies derivades de la declaració d’estat d’alarma i el confinament per a frenar contagis de coronavirus Covid-19, les persones LGTBI han patit un ‘doble confinament’ degut a la discriminació i violències viscudes dins dels nuclis familiars que no accepten la seua realitat. La campanya se centrarà en les xarxes socials oficials de l’Ajuntament, amb 12.000 seguidores i seguidors en el seu conjunt, tot i que la cartelleria es repartirà en format físic pels 20 panells informatius repartits pels punts neuràlgics de Paiporta.



“Volem transmetre un missatge contundent de quotidianitat sobre la vida de les persones gais, lesbianes, trans, bisexuals i intersexuals, llevar estigmes i combatre estereotips, i promoure el respecte per totes i tots, independentment de la seua orientació sexual”, ha afirmat al voltant de la campanya el regidor d’Igualtat de Paiporta, Guillem Montoro.



Per a Montoro, tot i que “s’ha recorregut un camí important en la igualtat de drets, s’ha de continuar lluitant, perquè un estigma o estereotip hui es pot convertir en discriminació o agressions demà, com veiem tots els dies en les notícies que, malauradament, continuen produint-se”.



Segons denuncien les entitats de defensa dels drets de persones LGTBI i diferents observatoris independents, les agressions a Espanya contra el col·lectiu augmenten cada any entre un 7 i un 10% en funció de la zona geogràfica. En aquest sentit, la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha creat les oficines ORIENTA, el servei públic d’atenció a persones LGTBI que porta a terme atenció i acompanyament a aquelles persones més vulnerables.