Paiporta pren al iniciativa per a facilitar la gestió de l’Ingrés Mínim Vital

Benestar Social forma a entitats del tercer sector i personal tècnic municipal d’atenció ciutadana per a que informen a la ciutadania i li donen suport amb la nova prestació





Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament de Paiporta ha organitzat una sessió informativa amb diferents estaments implicats en l’atenció de sol·licituds del nou Ingrés Mínim Vital (IMV), que es pot demanar des d’aquest dilluns, 15 de juny.



L’assessora jurídica del servei es va reunir amb personal tècnic de l’àrea de Benestar Social, d’Atenció Ciutadana, d’Ocupació i Comerç i de representants del tercer sector (Creu Roja i Caritas) per a informar-los sobre les característiques de la nova prestació i la forma de demanar-la. També va estar present en la trobada el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea.



“Les administracions i les entitats que atenen a les persones vulnerables hem d’estar preparades i preparats per a donar resposta a l’emergència social que es deriva de la situació actual, i l’IMV és una ferramenta fonamental”, ha explicat Gadea, que ha afegit que “l’Ajuntament de Paiporta ho té tot a punt per a oferir a la ciutadania informació precisa sobre la via per a demanar-lo i les característiques d’aquest nou dret adquirit”, que ja existia a la Comunitat Valenciana amb nom de Renda Bàsica d’Inclusió. El nou IMV complemetarà aquesta mesura.



L’IMV és una nova prestació econòmica no contributiva que poden percebre les persones o unitats de convivència que travessen una situació de vulnerabilitat econòmica o social. En funció de paràmetres com l’existència de menors al càrrec o la situació socioeconòmica o de salut, la prestació va des dels 460,5 fins als 1.015 euros.



Contempla, a més, mesures que incentiven la recerca de treball, i és compatible amb la percepció d’un salari si aquest no garanteix unes condicions econòmiques mínimes.



En l’actualitat, les sol·licituds es poden tramitat per via telemàtica, a través del web de la Seguretat Social, i per correu ordinari. També s’ha habilitat un simulador per a comprovar si es pot percebre la prestació. Amb la formació celebrada dies enrere, tant l’Ajuntament com les entitats del tercer sector estan preparades per a facilitar la tramitació de l’IMV a totes les persones que la necessiten.