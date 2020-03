Paiporta pren noves mesures de contenció del coronavirus Covid-19

Connect on Linked in

Les decisions s’han acordat en la reunió diària de l’equip de govern

L’Ajuntament de Paiporta ha decidit ajornar la celebració de totes les activitats extraordinàries de l’agenda municipal, a més de suspendre l’activitat de l’espai Paiporta Conviu, la Llar del Jubilat i el local de l’Associació Aldis Paiporta. La mesura s’ha pres en la reunió diària del govern, i en compliment de les recomanacions remeses per la Generalitat Valenciana en relació a la incidència del coronavirus Covid-19.



El govern municipal tornarà a reunir-se aquest divendres a primera hora per a analitzar totes les novetats en l’evolució de la crisi que puguen afectar al seu àmbit d’actuació.



La suspensió de l’agenda implica que queden ajornats sine die els tallers per a l’envelliment actiu i la resta d’activitats, de l’Ajuntament o externes, que tenen lloc a l’espai Paiporta Conviu, així com les sessions del grup de Teatre, Dones i Feminisme. De la mateixa manera, queden suspeses la resta d’activitats previstes pel 8 de Març, Dia de la Dona, i els tallers i cursos de l’Agenda Jove d’Hivern del Centre Jove de Paiporta.



Quant a les activitats esportives, i d’acord amb les recomanacions de la Generalitat Valenciana, queden suspeses també les que se celebren al poliesportiu, tant les que formen part de l’agenda esportiva 2019-2020 com les de les escoles esportives municipals, els programes esportius i els entrenaments de clubs en instal·lacions municipals com són el poliesportiu, la pista de patinatge de velocitat o els centres educatius.



Queden ajornades, així mateix, les activitats previstes en l’àmbit de la participació ciutadana, com l’assessoria per a associacions, prevista per al dia 24 de març, a càrrec de la Fundació Horta Sud, i els tallers infantils del Museu de la Rajoleria.



En dependències municipals, i sempre d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries competents, l’aforament queda reduït a un terç del total de la seua capacitat. S’inclou en aquesta restricció de l’aforament l’oficina UNICA, la Biblioteca o la sala de màquines de la Piscina Municipal Coberta. L’Ajuntament recorda que es poden realitzar tràmits o a través de la seu electrònica, accessible al web paiporta.es/nueva-sede-electronica. El consistori també suspén la cessió d’espais municipals per a entitats externes fins a nova ordre.



En la trobada de seguiment del govern sobre la incidència del coronavirus s’ha analitzat també la problemàtica plantejada per les comissions falleres i la Junta Local Fallera en la reunió celebrada dimecres, referents a les dificultats derivades de l’ajornament de les festes.



L’Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat i manté la coordinació diària entre totes les regidories per tal de fer front a les conseqüències de coronavirus Covid-19.

Així mateix, recorda les recomanacions de les autoritats sanitàries competents, en el sentit que és fonamental mantindre una higiene rigorosa i continuada de les mans, d’evitar riscos per a les persones majors o grups de població vulnerables, i de telefonar al número gratuït 900 300 555 en cas d’haver visitat una zona de risc o haver estat en contacte amb persones que hi hagen estat i presenten símptomes com febra, tos seca o dificultats per a respirar.



Per últim, l’equip de govern de Paiporta reitera la petició a la població que només s’informe a través de canals oficials i no difonga notícies falses que provoquen una alarma social innecessària i perillosa.