Paiporta presenta dos nous trams de carril bici de 2,8 quilòmetres per a connectar amb l’anell verd metropolità

Connect on Linked in

Les infraestructures suposen una inversió de 231.000 euros i s’han presentat coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra a la localitat fins al 26 de setembre

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat recentment la construcció de dos nous trams de carrils bici que sumen 2,8 quilòmetres més a la xarxa de vials destinats a la mobilitat sostenible. Amb una inversió global de 231.000 euros, la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat adaptarà un tram de 904 metres a la carretera d’Albal, i 1,9 quilòmetres a la carretera de València. Aquest últim tram permetrà connectar la xarxa paiportina amb el futur Anell Verd Metropolità, que circumda la ciutat de València per diferents localitats de l’Horta.



Els dos nous trams de carrils bici s’han donat a conéixer aquest divendres, durant la presentació de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra a Paiporta per setè any consecutiu, i que consistirà en diferents activitats per a conscienciar sobre la necessitat d’estendre una mobilitat respectuosa amb el medi ambient com a forma efectiva de lluitar contra el canvi climàtic i promocionar la salut. La informació sobre la setmana i les inscripcions per a les activitats es troben al web paiporta.es/setmanamobilitat



Amb passejades, el dia sense cotxe i la matinal de bicis i patins del pròxim dia 26, l’Ajuntament té la intenció de continuar promovent hàbits de vida saludables, el respecte pel medi ambient, el descens d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i, en definitiva, una ciutat on les persones, i no els vehicles a motor, estiguen en el centre de les polítiques de mobilitat.



El nou carril bici de la carretera de València connectarà la nova rotonda de la CV-406, abans del pas elevat cap a Picanya, amb l’anell verd metropolità, on enllaçarà a l’alçada de la CV-404. Per tant, se situarà a les avingudes Francesc Ciscar i Independència. El pressupost per a aquest carril de 1.904 metres és de 187.894,24 euros (IVA inclòs).



L’altre carril bici estarà situat a la carretera d’Albal, des del carrer José Capuz fins al carrer Serra d’Aitana, i vorejarà la urbanització l’Horta. Tindrà una longitud de 904 metres i la inversió en la seua construcció ascendeix a 43.525,76 euros (IVA inclòs).



Ambdós carrils tindran dos metres d’amplària i doble sentit de circulació, i estaran segregats del trànsit rodat amb diferents sistemes, com són separadors de plàstic o vorades de formigó.



Amb aquests dos nous carrils, Paiporta suma 5,4 quilòmetres d’aquest tipus de vies des de l’any 2018, i continua avançant en les directrius marcades pel Pla Urbà de Mobilitat Sostenible (PMUS), aprovat al 2017, i que indicava la necessitat de tindre una infraestructura d’aquest tipus connectada, que servira per a unir punts clau del poble entre ells, i per a connectar el poble amb les localitats veïnes i altres infraestructures, com és el cas de l’anell verd metropolità.