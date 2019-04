Paiporta presenta el seu Arxiu de la Memòria

Connect on Linked in

El Museu de la Rajoleria acull la presentació de les Jornades, amb l’estrena d’aquest fons i la inauguració de l’exposició ‘No tindreu pau després de la guerra’

El Museu de la Rajoleria acull aquest dimarts a les 19.00 hores la presentació de la tercera edició de les Jornades de Memòria

Històrica de Paiporta, organitzades per la Regidoria de Cultura. L’acte tindrà una triple vessant. D’una banda, es presenta la programació de les jornades, amb teatre, cinema, concerts, presentacions de llibres i recitals de poesia. A més, es donarà a conéixer l’Arxiu de la Memòria, un espai web amb els fruits de la investigació sobre els testimonis de l’alçament militar, la guerra i la post-guerra.

Per últim, s’inaugura també l’exposició ‘No tindreu pau després de la guerra’, que aprofundeix en les característiques de la repressió del règim Franquista sobre la societat valenciana i mostra com, lluny d’anar seguit d’un període de pau, el conflicte bèl·lic va donar pas a una cruel onada de represàlies i revenja contra aquells a qui el Franquisem considerava enemics.

Aquesta mostra estarà a disposició de la ciutadania al Museu de la Rajoleria fins al pròxim 22 d’abril.

Com ha succeït en les dos edicions anteriors, es presentaran també els testimonis de la guerra i la post-guerra recollits en vídeo per l’equip del Museu de la Rajoleria. Aquests se sumaran als que ja s’han registrat en anys anteriors i tots passaran a formar part de l’Arxiu de la Memòria, un espai web on les entrevistes han estat monitoritzades i minutades per a que es puguen realitzar consultes per conceptes.

Açò facilita l’accés a la informació, tant per a la ciutadania que senta curiositat per conéixer la història recent del seu poble, com per a aquelles o aquelles investigadors que vulguen saber com va ser la repressió a Paiporta.

També estarà penjat en aquesta web el llibre fruit de la investigació de Vicent Gabarda i Helena Villasante ‘De al rereguarda a les presons. República, guerra i dictadura franquista a Paiporta’, editat l’any passat amb motiu de les anteriors jornades.

La tercera edició de les Jornades de Memòria Històrica té, un any més, l’objectiu de continuar aprofundint en el record d’un temps amagat i oblidat. El lema de les Jornades és, un any més, ‘Descobrir, conéixer, construir’, ja que la pretensió de la Regidoria és posar llum sobre uns fets desconeguts fins fa poc per a construir un futur que no deixe ningú enrere.

Entre els concerts, destaquen el que protagonitzarà Luis Pastor, el dissabte 13 d’abril. L’altre serà un esdeveniment singular i irrepetible, que comptarà amb el cantautor paiportí Elies Monxolí, acompanyat per la Banda Simfònica i el Cor de la Unió Musical, el cor de la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, i el cor de la Unió Musical de Montcada.

Junts, representaran ‘Campanades a morts’, l’homenatge de Lluís Llach a les víctimes de la massacre franquista succeïda a Vitòria l’any 1976, quan la policia va assassinar tres persones a tirs i va causar un centenar de ferits durant una vaga obrera.