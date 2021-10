Paiporta presenta el treball guanyador del seu II Premi d’Estudis Locals

Connect on Linked in

L’autor del treball premiat, Rubén García Albalat, presentava a la Biblioteca Pública de Paiporta el llibre resultant de la seua investigació ‘L’arribada de la industrialització. El ferrocarril a Paiporta’

La Biblioteca Pública María Moliner Ruíz de Paiporta ha acollit la presentació del treball guanyador de la II edició del Premi d’Estudis Locals de Paiporta. Es tracta de la investigació realitzada per Rubén García Albalat que ha donat com a resultat el llibre ‘L’arribada de la industrialització. El ferrocarril a Paiporta’.

La presentació ha comptat amb la presència de la regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos, així com el subdirector de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Raúl Castelblanque, a més del mateix autor, que ha realitzat una presentació resumida de l’estudi desenvolupat al llarg de les pàgines del seu llibre.

Per a l’alcaldessa “que algú tan jove com Rubén ens acoste a un passat i una realitat com la del ferrocarril a Paiporta, que té més de cent anys i que pràcticament cap persona havia investigat, és una gran notícia, perquè ens parla del futur que té el nostre poble amb generacions tan inquietes i curioses com les que representa Rubén”.

La regidora de Participació Ciutadana ha elogiat la qualitat del treball, així com el mèrit de la seua realització, “en una edició marcada per la Covid-19 en què Rubén ha tingut una tasca difícil de realitzar, amb l’activitat paralitzada i els arxius de consulta tancats. Amb aquesta presentació donem continuïtat a un projecte que tracta de donar a conéixer Paiporta en totes les seues vessants i amb aquest llibre Rubén ha aconseguit acostar-nos al nostre passat industrial i ferroviari”.

Per la seua part, el subdirector d’FGV destacava el valor d’aquest tipus d’estudis que no només ens acosten a una realitat concreta i específica, sinó que a més ens parlen de la nostra història, les nostres arrels i el nostre passat, ajudant-nos a comprendre millor el nostre present.

Amb ‘L’arribada de la industrialització. El ferrocarril a Paiporta’ Rubén García Albalat es convertia en el guanyador de la segona convocatòria d’aquest premi. El seu treball, una investigació sobre l’evolució de les comunicacions i avanç del transport durant el creixement industrial a València entre finals del segle XIX i principis del XX, ens acosta als factors fonamentals i decisius que impulsaren el desenvolupament econòmic de Paiporta.

La tercera edició del Premi d’Estudis Locals està en marxa i ja té treball i nom guanyador. En els pròxims dies es donarà a conéixer l’autor o autora del mateix així com la temàtica abordada.