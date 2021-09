Paiporta promou una innovadora comunitat energètica d’autoconsum col·lectiu d’energia solar

Connect on Linked in

La primera infraestructura fotovoltaica de la Comunitat Local d’Energia se situarà al CEIP Ausiàs March i proveirà a 90 llars, pimes i instal·lacions públiques. El projecte es presentarà el 16 de setembre i s’impartiran tallers de formació per a persones interessades

Paiporta avança en la seua estratègia de sostenibilitat i millora de l’eficiència energètica del municipi amb la posada en marxa de la seua primera Comunitat d’Energies Renovables (CER). El projecte, promogut per l’Ajuntament, situa al municipi en el grup de localitats pioneres a Espanya en apostar per aquesta fórmula d’autoconsum col·lectiu d’energia solar, considerada per la normativa europea clau per a aconseguir la transició energètica real.



Les CER són grups d’usuaris i usuàries d’electricitat que s’uneixen per a promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en espais públics que els proveeixen d’energia amb una millora de l’eficiència en la producció i un estalvi de fins al 30% en la despesa des del primer dia.



La manera de desenvolupar aquestes comunitats es donarà a conéixer en la presentació de la CER de Paiporta, prevista per al 16 de setembre en L’Auditori Municipal, i en els tallers de les setmanes posteriors, que també es desenvoluparan al Museu de la Rajoleria.



La primera instal·lació de la Comunitat Local d’Energia de Paiporta compta amb finançament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) -dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible- i se situarà sobre la coberta del CEIP Ausias March. Constarà de 300 mòduls fotovoltaics, amb una superfície ocupada de 603 metres quadrats. Comptarà amb 121,50 kWp de potència instal·lada, que permetran proveir a uns 90 usuaris, incloses instal·lacions i edificis públics, pimes, comerços i llars.



“La comunitat local de renovables ens permetrà millorar l’eficiència energètica del municipi i disminuir les emissions de CO₂ a l’atmosfera, amb el consegüent impacte positiu per al nostre entorn i per a les persones, a més generar oportunitats per a les empreses locals i reduir els costos en la factura energètica, tant públics com de les pimes i ciutadania, en un context de gran pressió de preus en el sector, que estan marcant successius màxims històrics”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val.



“Ratifiquem així el nostre compromís amb la transició energètica i l’evolució cap a models socials i econòmics més sostenibles, en els quals les persones tinguen poder real de decisió i de gestió”, subratlla el responsable de les polítiques mediambientals municipals.



Presentació i procés de construcció participativa

L’organització, governança i gestió de la comunitat d’energies renovables de Paiporta es definirà mitjançant un procés de co-creació, obert a les persones i entitats del municipi interessades a implicar-se. Es realitzaran sessions de participació i sensibilització dirigides als membres de la CEL, en matèria d’estalvi energètic, autoconsum i governança.



La primera cita serà la presentació pública oficial del projecte, que tindrà lloc el dijous 16 de setembre, a les 19.00 hores, en L’Auditori Municipal de Paiporta. Participaran la directora general de l’IVACE, Júlia Company; l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat; el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val; el representant de ImpactE, Ximo Masip, i el president de Sapiens Energia, Juan Sacri.



Els tallers de formació s’impartiran els dies 22 de setembre (‘Conceptes bàsics d’autoconsum’) i 21 d’octubre (‘Comunitats Energètiques’), mentre que les sessions de participació i co-creació ciutadana estan programades per als dies 7 i 27 d’octubre i 18 de novembre. En tots els casos, donaran inici a les 19 hores.