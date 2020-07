Paiporta rebrà 47.307,56 € de la Conselleria d’Educació per a activitats extraescolars

Connect on Linked in

La Conselleria encapçalada per Vicent Marzà centra els seus recursos extraescolars en què els ajuntaments puguen organitzar activitats complementàries per a l’alumnat fora del seu horari escolar, tals com formació de suport educatiu, cultural i esportiu, dirigides a la població escolar des d’Infantil fins a Batxillerat.



Aquesta nova línia d’ajudes, en la qual Paiporta rebrà 47.307,56 euros, se suma a totes les que ha dut a terme la Conselleria des de l’inici de la pandèmia, on l’alumnat de Paiporta que ho necessitava ha rebut vals de menjador (que han sigut complementats amb les beques de la Regidoria de Benestar Social), i tablets amb accés a internet. L’objectiu és compensar els efectes negatius de la Covid-19 des de juliol i al llarg del pròxim curs 2020-2021.



El portaveu municipal de Compromís per Paiporta, Pep Val, ha recordat que “aquestes ajudes són fonamentals perquè el nostre alumnat tinga igualtat d’oportunitats, i la seua finalitat és que l’Ajuntament puga dissenyar i organitzar programes d’activitats entre l’1 de juliol de 2020 i el 23 de juny de 2021. Per a poder implementar-se de la manera més ràpida posible”. La Conselleria d’Educació té previst que s’abonen el cent per cent de les ajudes de manera anticipada als ajuntaments, i aquests tindran fins al 15 de setembre de 2021 per a justificar la realització de les activitats.



Per últim, Pep Val ha destacat que: “la pandèmia no pot deixar ningú enrere, per aquest motiu la Conselleria d’Educació i el govern del Botànic estan deixant clar quines són les seues prioritats, on les persones, i en aquest cas concret l’alumnat, sempre estan al centre de les nostres polítiques”.



A banda, de manera complementària, la Regidoria de Joventut i Esports ofereix durant el mes de juliol el Campus d’Estiu, amb activitats lúdiques i esportives, per a xiquetes i xiquets. El Campus és també un respir per a les criatures i les seues famílies i un suport a la conciliació familiar després de mesos de confinament. Les activitats tenen lloc de dilluns a divendres al poliesportiu municipal i compleixen totes les mesures de seguretat per a evitar contagis de coronavirus.