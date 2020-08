Paiporta reforça els controls policials per garantir el compliment de les mesures de contenció de la Covid-19

Connect on Linked in

La Policia Local de Paiporta ha posat en marxa una campanya per a sancionar als que no porten màscara que fins hui s’ha saldat amb 35 multes

L’Ajuntament de Paiporta i la Policia Local del municipi estan extremant i intensificant les mesures que garantisquen el correcte compliment de la normativa de prevenció i protecció de la Covid-19.

Aquestes accions es tradueixen en un reforç dels controls policials i en la campanya posada en marxa per Policia Local d’informació i, si és el cas, sanció per l’incompliment de les mesures que pretenen frenar la propagació del virus.

“En les primeres setmanes d’entrada en vigor de l’ús obligatori de la màscara la labor de la Policia ha estat la de fer pedagogia i informar a la població del seu correcte ús i la seua obligatorietat. Actualment, i davant la creixent aparició de nous brots i contagis, ens trobem en una fase sancionadora i de compliment de la normativa vigent”, ha explicat el regidor d’Interior, Vicent Císcar.

Des de l’inici de la campanya Policia Local ha cursat un total de 35 multes per no portar mascareta o no fer-ho de manera correcta. Aquestes denúncies es produeixen davant el reforç i augment dels controls policials als carrers de la localitat i la vigilància en cotxes patrulla.

“Ens trobem davant una situació en la qual hem de fer complir de manera estricta les mesures marcades per les autoritats i, lamentablement, hem d’aplicar la multa i la sanció com a alternativa per als que no mantenen el comportament i el respecte a la normativa que la situació sanitària requereix”, ha afegit l’edil.

Així mateix, l’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa un protocol de prevenció i protecció, coordinat per Policia Local que, en cas de contagi comunitari, activa una gestió coordinada entre el Centre de Salut, l’Àrea de Benestar Social, Creu Roja i Protecció Civil per proporcionar l’assistència i atenció que les persones afectades necessiten.

Císcar ha recordat el “gran esforç que ha hagut de realitzar al llarg d’aquests mesos la població de Paiporta. Per això, ara no ens podem relaxar”.