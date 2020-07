Paiporta reforçarà la neteja i desinfecció d’espais públics front al Covid-19 amb 214.000 euros més

Connect on Linked in

El ple ordinari de Paiporta celebrat aquest dijous ha aprovat per unanimitat el reforç de la neteja i desinfecció d’espais públics front al Covid-19 amb 214.000 euros més. La modificació de crèdit ha sigut iniciativa de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i permetrà la contractació de 18 persones o l’ampliació de les mitges jornades de la plantilla actual que es troba en aquesta situació, el que suposa un increment de la dotació de més del 23%. Els diners eixiran de diferents partides municipals i arribaran a l’empresa pública ESPAI, encarregada de la neteja i manteniment de jardins, parcs i edificis públics.



Amb aquest increment de la inversió en neteja i desinfecció es podrà atendre especialment les peticions expressades pels centres educatius de la localitat, que afronten a partir de setembre el nou curs amb més necessitats de neteja, marcades per les autoritats sanitàries amb l’objectiu de reduir el risc de contagi de coronavirus Covid-19. Amb aquest objectiu, però també amb la finalitat d’incrementar la neteja i la desinfecció de la resta de parcs, jardins i tots els d’edificis públics, s’ha portat endavant aquest important increment pressupostari per a ESPAI.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha afirmat que “és una prioritat del govern de Paiporta prendre totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat i reduir el risc de contagi, i totes les recomanacions de les autoritats sanitàries van en el sentit d’incrementar les mesures d’higiene en els espais comuns, especialment, als centres educatius” i que, per això, “l’Ajuntament no escatimarà esforços”.



El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha afegit que “es combinarà la contractació de nou personal amb els increments de jornada d’aquelles treballadores i treballadors que desitgen completar mitges jornades” durant el període en què s’incrementarà el pressupost, és a dir, tot aquest 2020 i també al 2021.



L’increment de 214.000 euros i el 23% de la plantilla dedicada a neteja i desinfecció motivada per la pandèmia del Covid-19 se suma a la pujada del pressupost d’ESPAI d’un 20% en aquest 2020 respecte de 2019, és a dir, 335.000 euros més, diners que també anaven destinats principalment a la contractació de nou personal i adquisició de materials per a millorar la neteja viària, de parcs, jardins i dependències municipals.