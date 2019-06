Paiporta renova el conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana

Print This Post

L’Ajuntament de Paiporta i la Fundació Escola Valenciana han renovat recentment el seu conveni de col·laboració anual, gràcies al qual el consistori col·labora amb l’entitat de defensa i promoció de l’ús del valencià.



A la signatura del conveni varen assistir l’alcaldessa de Paiporta en funcions, Isabel Martín, el president de Guaix-Escola Valenciana, Vicent Àngel Font Frasquet, la coordinadora técnica de les activitats de Guaix, Carmina Payà, i la tècnica municipal de l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta.



Segons s’explica en els objectius de l’acord, Escola Valenciana es compromet a promoure les matriculacions als programes plurilingües d’ensenyament en valencià mitjançant campanyes de promoció, a ampliar la seua oferta de material docent, a treballar de manera prioritària amb els sectors socials on el valencià s’hi veu menys afavorit, amb atenció especial a les persones nouvingudes, i a organitzar activitats d’oci i temps lliure per tal de donar continuïtat als objectius de l’entitat, com són cinema a l’Escola, la Gira o la Nit d’Escola Valenciana.



A més, el conveni determina que Escola Valenciana vetllarà perquè en les seues activitats i seminaris hi haja un increment de la presència del valencià en les noves tecnologies i xarxes socials, i inclourà el logotip de l’Ajuntament de Paiporta en la secció de la seua web on es detallen els ‘Ajuntaments pel valencià’.