Paiporta reobri el parc caní del carrer Clara Campoamor

L’Ajuntament de Paiporta ha reobert aquesta setmana el parc caní del carrer Clara Campoamor després de les obres de millora de la tanca i la jardineria, portades a terme per l’empresa pública de serveis ESPAI.

La finalització de les actuacions estava prevista per a setmanes enrere, però s’han acabat ara a causa de la paralització generalitzada d’actuacions per la declaració d’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus Covid-19.



Amb la reobertura del parc caní del carrer Clara Campoamor, Paiporta ja compta amb les dos zones d’esplai per a gossos a ple rendiment, ja que l’altra, annexa al parc de Vil·la Amparo, també va quedar clausurada a causa de les mesures especials per a previndre contagis decretades per les autoritats sanitàries.



L’Ajuntament de Paiporta recorda a les persones usuàries del parc les mesures sanitàries bàsiques per al seu ús, com són l’ús obligatori de mascareta, la distància de seguretat amb la resta de persones, i la importància de la desinfecció de mans.