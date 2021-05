Paiporta reprén el servei d’assessoria al teixit associatiu local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Paiporta ha représ aquesta setmana el servei d’assessoria que ofereix al teixit associatiu local.

Aquesta iniciativa, en la que també col·labora la Fundació Horta Sud, va deixar de realitzar-se de manera presencial amb l’inici de la pandèmia. Al seu lloc, des de Participació es varen oferir diferents alternatives perquè les associacions paiportines plantejaren els seus dubtes o consultes, per via telemàtica, telefònicament o a través de trobades per videoconferència.

La regidora de Participació Ciutadana, Esther Torrijos, ha comprovat en primera persona com ha sigut la represa de l’activitat i ha expressat el seu desig d’anar recuperant amb cada vegada més activitats i trobades el contacte directe amb les associacions.