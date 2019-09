Paiporta reprén l’elaboració del conveni col·lectiu de l’empresa pública de serveis ESPAI

Connect on Linked in

La Mesa General de Negociació de l’Empresa Pública de Serveis de Paiporta (ESPAI) es va reunir recentment per reprendre les negociacions i el treball de cara a elaborar el conveni col·lectiu de l’entitat. En la Mesa hi ha representació de tots els partits de la corporació, que formen part del Consell d’Administració, i dels sindicats UGT i CCOO, que acudeixen en nom de les treballadores i treballadors. L’actual equip de govern aborda un dels dèficits que tenia ESPAI, que funciona sense conveni col·lectiu des de l’any 2007, quan va ser creada a iniciativa del govern del Partit Popular.



“L’absència de conveni col·lectiu era una situació anòmala més a la qual el govern d’esquerres de Paiporta posa solució, com tantes altres heretades d’etapes anteriors”, ha afirmat l’alcaldessa de Paiporta i presidenta del consell d’administració de l’ens, Isabel Martín. “Treballarem colze a colze amb la plantilla d’ESPAI per a millorar la seua seguretat, per a regular els jornals i garantir-los drets i establir obligacions de manera transparent, i per regular altres aspectes, com els mecanismes d’accés a les borses de treball”, ha afegit la dirigent paiportina.



En la Mesa General recent s’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni, i s’ha establert un calendari aproximat per a avançar en l’elaboració del coveni. Aquesta Comissió s’ha marcat com a objectiu finalitzar la redacció del document al llarg del primer trimestre de 2020.

Malgrat no tindre conveni, durant la passada legislatura el govern de Paiporta va portar endavant iniciatives per a millorar les condicions laborals de la plantilla d’ESPAI. Així, es va crear el comité de seguretat i salut que, sorprenentment, no existia abans de 2015. “Hem avançat molt en quatre anys, però ara cal abordar un element clau en la seguretat jurídica i laboral, com és el conveni col·lectiu de l’empresa”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.



Entre les millores per a la plantilla d’ESPAI també estan l’establiment de mecanismes d’assessorament per a evitar assetjament laboral, el Pla d’Igualtat propi de l’empresa, que està en elaboració, o el canvi de seu a l’edifici Edival, una antiga reinvidicació de les treballadores i treballadors que es va materialitzar durant la passada legislatura.



En el conveni col·lectiu, tal i com es va manifestar per part del govern de Paiporta, ha de quedar constància del caràcter de servei públic de l’empresa pública ESPAI, en el sentit que no és una empresa que haja de buscar beneficis econòmics sino “prestar un servei de la màxima qualitat i eficiència en benefici de la ciutadania, una meta que ha d’impregnar tot el document”, de la mateixa manera que la plantilla ha de desenvolupar el seu treball “en les millors condicions possibles”, ha afegit l’alcaldessa. Amb aquesta base, “l’objectiu del conveni ha de ser també evitar la temptació d’alguns governants per aplicar retallades i empobrir el servei prestat i empitjorar les condicions laborals”, ha conclòs Isabel Martín.