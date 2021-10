Paiporta s’adhereix a la declaració del 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local

Connect on Linked in

El ple aprova per majoria la moció de la regidora d’Economia, Olga Sandrós, que subratlla els efectes positius en el medi ambient, el territori i la societat dels negocis de proximitat. L’Ajuntament acabarà l’any amb 800.000 euros repartits en ajudes per la pandèmia

L’Ajuntament de Paiporta s’ha adherit a la petició de declarar el 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local. A petició de la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, el ple de setembre va debatre la moció en què es posa en valor la importància del comerç local des del punt de vista econòmic, mediambiental, territorial i social dels negocis de proximitat. La proposta va eixir endavant per majoria.



«Durant aquesta crisi sanitària i amb les restriccions de mobilitat que hem tingut arreu del nostre territori s’ha visibilitzat la importància del xicotet comerç, un sector que durant molts anys ha estat engolit per les grans superfícies i les plataformes digitals». Per això, Sandrós ha expressat la seua voluntat de «visibilitzar a un sector que ens ha demostrat com són d’importants i com ens han ajudat estant a primera línia per abastir-nos d’aliments, estris de primera necessitat i, com no, la importància que té dins de l’economia del nostre municipi un model econòmic sostenible que és on va encarada la nostra política municipal».



En la moció , impulsada per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es posa de relleu el paper «essencial que juga dins de l’economia real per a la transició del model econòmic que necessitem, fet que aquest sector ha evidenciat més que mai al llarg d’aquesta pandèmia, ja que ha posat l’accent en atendre les necessitats de la població que més ho necessitava i adaptant-se a unes circumstàncies canviats i imprevisibles».



La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de Paiporta ha sigut sensible amb les necessitats derivades de la crisi sanitària i econòmica, i ha transferit ja 600.000 euros en ajudes directes a negocis i comerços de proximitat, tant amb una línia municipal, posada en marxa al mes de maig de 2020 i que va suposar la transferència de 100.000 euros per a 154 beneficiaris, com amb el Pla Resistir, que ja n’ha repartit 484.000 i està previst que arribe als 600.000 abans de finals d’any.

Canals de venda de proximitat

El text de suport a la declaració del 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local detalla també com «el comerç local potencia els canals de venda de proximitat, així com els de kilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda directa», canals que «permeten generar experiències de compra més personalitzades i major capacitat per atendre les diferents necessitats de les poblacions locals».



Així mateix, també subratlla que «el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que altres tipus de comerç, ja que redueix els kilòmetres que recorren moltes de les seues mercaderies per arribar als consumidors finals i amb això la petjada de carboni associada a aquests canals de distribució».



Els desplaçaments als comerços locals «es caracteritzen per no necessitar de transport motoritzat tant de les persones consumidores com dels treballadors i treballadores del sector, fet que, alhora, també permet reduir els problemes associats al trànsit excessiu».