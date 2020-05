Paiporta se suma a la campanya #JoveResponsable per al foment d’hàbits saludables front al coronaviorus

Connect on Linked in

Els missatges es difondran a través de les xarxes socials i fugen del dramatisme, el pessimisme o els sentiments de culpa cap a la joventut

L’Ajuntament de Paiporta s’ha sumat a la campanya #JoveResponsable impulsada des de la Xarxa Joves.net, de la que forma part, per a recordar als i les joves la importància de les mesures de protecció front al coronavirus Covid-19.



L’objectiu de la campanya, que es difon a través de les xarxes socials, és recordar el compliment de les mesures sanitàries per evitar la propagació del virus, fent especial èmfasi en diferents moments socials de les fases de desconfinament, quan s’ha d’anar amb cura i, de vegades, s’obliden les obligacions com a integrants de la societat. La gent jove, en el seu desig imparable d’estar amb els seus iguals, tenen el repte d’acostumar-se a canviar detalls dels seus hàbits.



Aquests missatges il·lustrats s’aniran llançant setmanalment des del web oficial de Joves.net i perfils del consorci a les xarxes socials. Des d’ací, Paiporta, com a municipi membre, els compartirà amb els seus joves a través de les seues pròpies xarxes, amb el hashtag #joveresponsable

El treball d’il·lustració és obra de l’artista valenciana Barbiturikills (Bárbara Sebastián) que, amb el seu estil alegre i innocent, il·lustra missatges relacionats amb el desconfinament i, especialment, per a recordar les noves formes de relacionar-se amb els altres en aquesta nova situació.



Des de la Xarxa Joves.net s’ha optat per donar missatges que s’allunyen del pessimisme, dramatisme o sentiments de culpa cap als joves.

El Consorci Xarxa Joves.net està integrat per 22 ajuntaments. El seu principal objectiu és treballar des dels departaments de Joventut per realitzar de manera coordinada i compartida, amb uns mínims de qualitat i efectivitat, accions d’informació i de dinamització i promoure activitats socioeducatives en el marc de l’educació no formal.