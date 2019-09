Paiporta se suma a la declaració de l’emergència feminista del 20S

Connect on Linked in

L’Ajuntament dona suport la convocatòria del Moviment Feminista de València per a mobilitzar-se la nit del 20 de setembre davant el repunt d’assassinats i violacions





L’Ajuntament de Paiporta se suma a la convocatòria del Moviment Feminista de València i altres col·lectius per a la mobilització que declararà l’emergència feminista aquest 20 de setembre, amb una concentració nocturna prevista per a les 20.00 hores a la Plaça de la Mare de Déu. A més, el consistori estarà il·luminat amb llums morades en senyal de suport a la iniciativa durant aquesta vigília.



Aquesta declaració parteix de la iniciativa de la Plataforma Feminista d’Alacant, que va declarar l’estat d’Emergència Feminista el passat 4 d’agost per a donar la veu d’alarma donada la situació que es viu al País Valencià i a tota Espanya. Sols en el mes de juliol d’enguany, una dona fou assassinada cada tres dies en crims masclistes.

Durant aquest 2019, més de 65 dones han mort assassinades a mans d’homes, a més de quatre menors. 17 d’elles han estat assassinades a terres valencianes.



Quant a les agressions sexuals a dones, de les quals no es porta un recompte oficial, se n’han produït desenes al llarg d’aquest estiu.

A més de convocar a la ciutadania paiportina per a que es mobilitze aquest 20 de setembre, l’Ajuntament de Paiporta també exigeix al govern central l’activació de la Comissió de Seguiment del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, per a col·laborar a la implementació, difusió i avaluació de les mesures contingudes al Pacte.



Per al regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, “les administracions hem d’actuar en el front de posar el marxa mesures que protegisquen les dones, però també hem de mostrar suport a iniciatives sorgides de la societat civil, com és aquesta, i que ens inerpel·len a totes i tots”. Per a Montoro, “assistim a un repunt intolerable en les agressions sexuals i assassinats de dones, i no podem quedar-nos de braços creuats, més encara tenint en compte la corrent negacionista sobre aquesta problemàtica que representen els partits d’extrema dreta i qui arriba a acords amb ells”.



Davant aquesta realitat tan adversa, “els moviments feministes i per la igualtat han reaccionat, i nosaltres tenim l’obligació d’oferir-los el nostre suport com a Ajuntament”, ha conclòs.